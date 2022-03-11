Подчёркивает мощь образования Беларуси. Витебские гимназисты завоевали 7 медалей на международной олимпиаде

Новости Беларуси. Ученики витебской второй гимназии завоевали 7 медалей на международной олимпиаде по математике в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым вошли в тройку лучших мировых математических центров.

Соревнование умов прошло в онлайн-формате. Юные «Пифагоры» обошли участников из Сербии, Болгарии, Казахстана и России. Как говорят сами ребята, за каждой победой стоят ежедневные упорные тренировки. Причем не только в стенах гимназии, но и дома.

Математический уклон гимназии – только одно из шести направлений обучения. Об уровне подготовки говорит то, что на пьедестал почета поднимаются не только опытные олимпиадники, но и дебютанты.