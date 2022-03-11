Подчёркивает мощь образования Беларуси. Витебские гимназисты завоевали 7 медалей на международной олимпиаде

Новости Беларуси. Ученики витебской второй гимназии завоевали 7 медалей на международной олимпиаде по математике в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым вошли в тройку лучших мировых математических центров.
Новости Беларуси. Ученики витебской второй гимназии завоевали 7 медалей на международной олимпиаде по математике в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым вошли в тройку лучших мировых математических центров.
Соревнование умов прошло в онлайн-формате. Юные «Пифагоры» обошли участников из Сербии, Болгарии, Казахстана и России. Как говорят сами ребята, за каждой победой стоят ежедневные упорные тренировки. Причем не только в стенах гимназии, но и дома.
Математический уклон гимназии – только одно из шести направлений обучения. Об уровне подготовки говорит то, что на пьедестал почета поднимаются не только опытные олимпиадники, но и дебютанты.
Иван Коршунов, ученик гимназии № 2 Витебска:
На математических олимпиадах я участвовал в третьем и четвертом классах. А с Александром Владимировичем я занимаюсь с пятого. Хожу на факультатив после уроков и дома максимум пытаюсь заниматься, сколько есть времени. Если есть свободное время, то стараюсь заниматься даже на каникулах.
Константин Киселев, директор гимназии № 2 Витебска:
Это замечательный результат, который показывает, что гимназия является математическим центром не только регионального, национального, но и мирового уровня. А также подчеркивает всю мощь системы образования Республики Беларусь.
В 18-й международной олимпиаде по математике, физике и информатике принимали участие 150 учреждений образований из 21 страны.