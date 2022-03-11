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Подчёркивает мощь образования Беларуси. Витебские гимназисты завоевали 7 медалей на международной олимпиаде

11 марта 2022 07:09
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Новости Беларуси. Ученики витебской второй гимназии завоевали 7 медалей на международной олимпиаде по математике в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым вошли в тройку лучших мировых математических центров.  

Подчёркивает мощь образования Беларуси. Витебские гимназисты завоевали 7 медалей на международной олимпиаде-1

Соревнование умов прошло в онлайн-формате. Юные «Пифагоры» обошли участников из Сербии, Болгарии, Казахстана и России. Как говорят сами ребята, за каждой победой стоят ежедневные упорные тренировки. Причем не только в стенах гимназии, но и дома.  

Математический уклон гимназии – только одно из шести направлений обучения. Об уровне подготовки говорит то, что на пьедестал почета поднимаются не только опытные олимпиадники, но и дебютанты.  

Подчёркивает мощь образования Беларуси. Витебские гимназисты завоевали 7 медалей на международной олимпиаде-4

Иван Коршунов, ученик гимназии № 2 Витебска:  
На математических олимпиадах я участвовал в третьем и четвертом классах. А с Александром Владимировичем я занимаюсь с пятого. Хожу на факультатив после уроков и дома максимум пытаюсь заниматься, сколько есть времени. Если есть свободное время, то стараюсь заниматься даже на каникулах.  

Подчёркивает мощь образования Беларуси. Витебские гимназисты завоевали 7 медалей на международной олимпиаде-7

Константин Киселев, директор гимназии № 2 Витебска:  
Это замечательный результат, который показывает, что гимназия является математическим центром не только регионального, национального, но и мирового уровня. А также подчеркивает всю мощь системы образования Республики Беларусь.  

Подчёркивает мощь образования Беларуси. Витебские гимназисты завоевали 7 медалей на международной олимпиаде-10

В 18-й международной олимпиаде по математике, физике и информатике принимали участие 150 учреждений образований из 21 страны.  

# Образование в Беларуси # общество # Иван Коршунов # Константин Киселев # Фотофакт

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