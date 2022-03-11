Борт №1 приземлился в Москве. Будет ли встреча с прессой у президентов?

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром борт № 1 взял курс на Москву. И, по нашей информации, уже совершил посадку.

В российской столице состоятся переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине.