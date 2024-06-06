Беларуси есть что предложить. Рассказываем, как прошёл третий день выставки «Белагро»

Диалог бизнес-кругов, поиск новых партнеров и новейшие разработки. Международная выставка «Белагро» удивляет зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то пробует с удовольствием Беларусь «на вкус», предприятия прицениваются к новым рынкам сбыта и заключают миллионные контракты.

Третий день «Белагро» прошел насыщенно. По ощущениям, людей стало только больше. Причем, судя по разговорам, которые доносятся отовсюду, львиная доля посетителей – представители бизнеса. И это не удивительно.

Дарья Седун, корреспондент:

Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для переговоров отечественных и зарубежных партнеров. Речь идет не только о новых контрактах, но и об укреплении корпоративного взаимодействия и налаживании связей. В 2024 году на выставке широкое представительство иностранных компаний. Среди участников – практически 500 предприятий из 11 стран. Министр сельского хозяйства Нигерии посетил «Белагро-2024». Читайте здесь.

Одно из ключевых направлений для белорусского бизнеса – страны Азии. Сегодня этот рынок для Беларуси – второй после рынка ЕАЭС. Интерес взаимный: среди гостей и участников выставки: представители Китая, Вьетнама и даже Монголии. На «Белагро» приехали практически сразу после завершения государственного визита Александра Лукашенко. Страны договорились тесно работать в сфере АПК. Теперь на местах – предметное общение.

Болорчулуун Цэндгомбо, директор департамента политики и планирования Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии:

Со многой белорусской техникой в Монголии уже знакомы давно. Мы хотим построить совместную молочную ферму в Монголии.

Поступательно увеличивается белорусский экспорт и в страны Африки. Так, по итогам 1 квартала поставки на континент выросли более чем в 2,5 раза. Сегодня с потенциалом белорусского АПК познакомился и министр сельского хозяйства Нигерии. Порядка 50 % ВВП страны – промышленный и аграрный сектор. О достижениях Беларуси наслышаны. Есть интерес и к технологиям, и к технике – тем более, что сегодня мы можем предложить самую широкую ее линейку.

Владимир Дайнеко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия «Бобруйскагромаш»:

За прошедших три дня выставки у нас было порядка 30 делегаций. Российская Федерация, Казахстан – традиционные рынки. Также, невзирая на все санкции, европейские представители. За прошедшее время уже заключены новые контракты, которые в дальнейшем будут способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Международная конференция бизнес-кругов в рамках «Белагро» проходит в «Великом камне». Подробности. Ну а пока представители бизнеса продолжают подписывать новые контакты, дипломатические и научные круги обсуждают тему продовольственной безопасности в мире. Увы, здесь не все стабильно. И выставка – лучшая иллюстрация слов о том, что Беларуси есть что предложить.