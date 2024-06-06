Беларусь не раз демонстрировала готовность идти на встречу. Это касается не только контактов на политической арене, но и отношения к людям. Несмотря на все попытки Запада выставить нашу страну агрессором, Минск и другие белорусские города стали домом для многих иностранцев, в том числе переселенцев из западно-европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сожалению, людьми там считают не всех. И эта политика перешла все красные линии. Польские силовики, например, готовы идти на преступления против человечности. Причем делают это с особой жестокостью. О том, как Польша превратила наши совместные рубежи в бермудский треугольник, в нашем следующем материале.

Избитые, голодные и потерявшие надежду – так выглядели пятеро мигрантов из Ирана и Афганистана после встречи с польскими силовиками. Истощенных беженцев сегодня обнаружили белорусские пограничники в Каменецком районе. Пострадавшим от демократии Варшавы оказали медицинскую помощь. О зверствах польских наемников рассказали сами мигранты.

Меня задержали польские солдаты, офицеры, сильно избили. По левой стороне пятеро человек, почки избили сильно. Забрали мобильный, со мной было 200 евро, тоже забрали.

Томаш Шмидт в числе тех, кто не побоялся самостоятельно познакомиться с нашей страной. В Беларуси он впервые почувствовал себя в безопасности. Убедился, что все попытки Европы представить нас зачинщиками скандалов и войн – не больше, чем просто манипуляция. Минск всегда выбирает формат диалога и выступает за мирное урегулирование любых конфликтов. Варшава, напротив, предпочитает язык силы.

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:

Солдаты на границе могут использовать оружие. Это четко очерченные правила, хотя, по-моему, они требуют изменения, над чем мы сейчас работаем.

Только в мае польские солдаты 700 раз открывали предупредительный огонь в сторону беженцев, пытавшихся проникнуть в Польшу со стороны белорусской границы. Это официально озвученная информация. Удастся ли Варшаве оправдать по сути покушения на убийства по национальному признаку – вопрос открытый. Но раз подобные решения приняты на высшем уровне – чего уж требовать от польских солдат. Они выполняют приказ руководства, которое, кажется, совсем потеряло связь с реальностью. Граждане страны при этом политику властей в отношении беженцев не одобряют. Зверствами польских силовиков на границе возмущены и сами поляки, тема широко обсуждается на польских интернет-ресурсах

Перед этими выталкиваниями каждого человека избивают. Сначала связывают наручниками-стяжками, потом избивают. После наручников лицо обливают перцовым гелем. Это что-то вроде перцового газа, только его сложнее оттереть. Это своего рода стандарт в отношении каждого человека.

Кто посеял в Варшаве такие стандарты – тоже любопытно. Польский политолог Матеуш Пискорский отмечает, что на Варшаву оказывает давление Берлин. Например, в вопросе создания буферной зоны. Польша планировала ввести ее на границе с 4 июня. Но пока процесс отложен. По официальной версии, из-за задержек в планировании. Необходимость буферной зоны польские чиновники оправдывают миграционным кризисом, виновата в котором якобы Беларусь. На самом деле, эта зона поможет полякам скрыть от общественности доказательства жестокости и грубого нарушения прав человека. А таких случаев – за гранью человечности – немало.