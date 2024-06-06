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Дубинки и перцовый гель! Как на границе Польши издеваются над беженцами?

06 июня 2024 19:15
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Беларусь не раз демонстрировала готовность идти на встречу. Это касается не только контактов на политической арене, но и отношения к людям. Несмотря на все попытки Запада выставить нашу страну агрессором, Минск и другие белорусские города стали домом для многих иностранцев, в том числе переселенцев из западно-европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сожалению, людьми там считают не всех. И эта политика перешла все красные линии. Польские силовики, например, готовы идти на преступления против человечности. Причем делают это с особой жестокостью.

О том, как Польша превратила наши совместные рубежи в бермудский треугольник, в нашем следующем материале.

Дубинки и перцовый гель! Как на границе Польши издеваются над беженцами?-1

Избитые, голодные и потерявшие надежду – так выглядели пятеро мигрантов из Ирана и Афганистана после встречи с польскими силовиками. Истощенных беженцев сегодня обнаружили белорусские пограничники в Каменецком районе. Пострадавшим от демократии Варшавы оказали медицинскую помощь. О зверствах польских наемников рассказали сами мигранты.

Дубинки и перцовый гель! Как на границе Польши издеваются над беженцами?-4

Меня задержали польские солдаты, офицеры, сильно избили. По левой стороне пятеро человек, почки избили сильно. Забрали мобильный, со мной было 200 евро, тоже забрали.

Дубинки и перцовый гель! Как на границе Польши издеваются над беженцами?-7

Томаш Шмидт в числе тех, кто не побоялся самостоятельно познакомиться с нашей страной. В Беларуси он впервые почувствовал себя в безопасности. Убедился, что все попытки Европы представить нас зачинщиками скандалов и войн – не больше, чем просто манипуляция. Минск всегда выбирает формат диалога и выступает за мирное урегулирование любых конфликтов. Варшава, напротив, предпочитает язык силы.

Дубинки и перцовый гель! Как на границе Польши издеваются над беженцами?-10

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:
Солдаты на границе могут использовать оружие. Это четко очерченные правила, хотя, по-моему, они требуют изменения, над чем мы сейчас работаем.

Дубинки и перцовый гель! Как на границе Польши издеваются над беженцами?-13

Только в мае польские солдаты 700 раз открывали предупредительный огонь в сторону беженцев, пытавшихся проникнуть в Польшу со стороны белорусской границы. Это официально озвученная информация. Удастся ли Варшаве оправдать по сути покушения на убийства по национальному признаку – вопрос открытый. Но раз подобные решения приняты на высшем уровне – чего уж требовать от польских солдат. Они выполняют приказ руководства, которое, кажется, совсем потеряло связь с реальностью. Граждане страны при этом политику властей в отношении беженцев не одобряют. Зверствами польских силовиков на границе возмущены и сами поляки, тема широко обсуждается на польских интернет-ресурсах

Дубинки и перцовый гель! Как на границе Польши издеваются над беженцами?-16

Перед этими выталкиваниями каждого человека избивают. Сначала связывают наручниками-стяжками, потом избивают. После наручников лицо обливают перцовым гелем. Это что-то вроде перцового газа, только его сложнее оттереть. Это своего рода стандарт в отношении каждого человека.

Дубинки и перцовый гель! Как на границе Польши издеваются над беженцами?-19

Кто посеял в Варшаве такие стандарты – тоже любопытно. Польский политолог Матеуш Пискорский отмечает, что на Варшаву оказывает давление Берлин. Например, в вопросе создания буферной зоны. Польша планировала ввести ее на границе с 4 июня. Но пока процесс отложен. По официальной версии, из-за задержек в планировании. Необходимость буферной зоны польские чиновники оправдывают миграционным кризисом, виновата в котором якобы Беларусь. На самом деле, эта зона поможет полякам скрыть от общественности доказательства жестокости и грубого нарушения прав человека. А таких случаев – за гранью человечности – немало.

Дубинки и перцовый гель! Как на границе Польши издеваются над беженцами?-22

Цинизм, бесчеловечность и издевательства – вот, пожалуй, и все инструменты европейской «демократии». За что Варшава так не любит этих беженцев на границе и так тепло встречает украинских – знать не дано. Впрочем, о двойных стандартах европейских стран мы слышали уже не раз. Вот только жаль, что эти политические игры стоят жизни невинных людей.

# Беженцы # общество # Марина Кишкурно

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