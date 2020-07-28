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Флоксы: какие бывают и как правильно ухаживать

28 июля 2020 09:01
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Бабушкины цветы – так часто называют флоксы, которые раньше можно было встретить в палисаднике любого деревенского дома. Позже интерес к ним поугас, а сейчас ароматные флоксы опять в тренде. И если давние любители этого эффектного цветка уже знают главные секреты его выращивания, то вот новички зачастую сталкиваются с проблемами. И первое, на что рекомендуют обратить внимание специалисты – это почва.

Флоксы: какие бывают и как правильно ухаживать -1

Валентина Гайшун, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Прародители их, флокса паникулята и флокса метельчатого, они походят из американских лесов, где почва такая очень плодородная и достаточно влаги, а флоксы на основе метельчатого, по крайней мере большинство сортов из метельчатого, поэтому они просят хорошей земли. Чтобы земля была хорошая, при посадке нужны органические удобрения. Если вы будет подкармливать органикой, если они у вас не будут голодными, если они у вас все время будут политыми и ухоженными, но обработку придется делать, однако это все по минимуму.

Флоксы: какие бывают и как правильно ухаживать -4

Наиболее распространены в Беларуси сорта флокса метельчатого. Растения различаются по высоте куста, по форме и размеру соцветий, по срокам цветения. Окраска цветка также необыкновенно разнообразна. Оригинальность ей придают различные глазки, колечки, штрихи, сочетание оттенков. Размер цветков может быть от очень маленького – до очень крупного.

Флоксы: какие бывают и как правильно ухаживать -7

В условиях Беларуси цветение флокса метельчатого начинается в конце июня и длится до конца лета. Чтобы наслаждаться ароматом флоксов как можно дольше, специалисты советуют пополнить коллекцию ранними сортами.

Валентина Гайшун:
Из ранних сортов – флоксы пятнистые (макулята), это Розалинда и это сорт меаловина.

Для их успешного выращивания и продолжительного цветения необходим своевременный полив. От переизбытка влаги растения часто выпадают. При нехватке – сбрасывают листья, цветки и соцветия сильно мельчают.  

Флоксы: какие бывают и как правильно ухаживать -10

Еще один важный момент в выращивании флоксов – это своевременные обработки от болезней, которым подвержены многие сорта, но это отдельная тема. А вот что важно сделать, чтобы такие обработки минимизировать – так это правильно высадить растения. Нельзя загущать посадки. К слову, пересадку метельчатые флоксы переносят довольно стойко.

Флоксы: какие бывают и как правильно ухаживать -13

Валентина Гайшун:
Все растения, которые имеют продолжительный период цветения, лучше всего пересаживать весной, это касается флоксов. Они весной приживаются очень хорошо. Вот посадили, вроде опустили эти стебелечки, завтра приходишь, они уже поднялись. Однако можно их пересаживать и в августе. Но вот как лично мне больше нравится посадка весной, потому что 99% того, что они приживаются.

Флоксы: какие бывают и как правильно ухаживать -16

Выращивать флоксы можно как на солнечных участках, так и в полутени, здесь особенно красивы будут яркие и темноокрашенные сорта. К достоинствам флоксов также можно отнести разнообразие окрасок и продолжительное цветение. И, конечно же, непревзойденный аромат.        

# Растения и цветы # общество # Валентина Гайшун # Фотофакт # растения

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