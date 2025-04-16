Экологический проект для молодёжи запустили в Беларуси

Образование с приставкой «эко». В Год благоустройства особое внимание окружающей среде. Сохранить и приумножить природное богатство нашей страны – задача каждого, особенно важно сформировать экопривычки у молодежи, научить рациональному использованию ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это нацелен уникальный проект Минприроды «ЭКАведы».

Накануне серию встреч с молодежью открыли на площадке БНТУ. Место выбрано неслучайно: вуз является кузницей кадров для многих природоохранных организаций. Студенты оценили предоставленную возможность пообщаться со специалистами и задать интересующие вопросы. Главным спикером выступил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сергей Масляк напомнил о персональной ответственности каждого за состояние экологии и о том, что забота о природе – это наш общий долг и залог благополучного будущего.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ: Эта встреча для студентов нашего университета очень важна, потому что мы готовим экологов, которые как раз таки занимаются решением вопросов по промышленной экологии. Сегодня и проектирование, и выработка технологий должны во главу угла ставить вопросы обеспечения безопасности производства, человека и окружающей среды.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Сегодня Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Министерством образования и другими заинтересованными выстроена и ведется планомерная работа по вовлечению молодежи в экологические, просветительские проекты. Эта работа ведется на различных уровнях и этапах, начиная от детских дошкольных учреждений, продолжая средними школами и заканчивая вузами и формированием уже перспективного резерва.

В рамках месяца экологических знаний, который стартовал в Беларуси накануне, республиканский проект «ЭКАведы» заглянет в колледжи и вузы по всей стране.