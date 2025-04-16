Посол Китая в Беларуси выступил с лекцией в БИСИ

Вступление Беларуси в ШОС знаменует собой важный шаг в развитии организации, расширяет ее географический охват, общий потенциал и укрепляет право голоса в региональных делах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О сотрудничестве государств шанхайской семьи говорили в Белорусском институте стратегических исследований. С тематической лекцией выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в нашей стране. В мероприятии приняли участие молодые аналитики, студенты, магистранты и аспиранты вузов, а также эксперты, занимающиеся вопросами региона.

Спикер обозначил задачи на год председательства Китая в ШОС, акцентировав внимание на необходимости развития экономического сотрудничества и культурных обменов. Много говорили о возможностях, которые открыло вступление Беларуси в организацию. Например, мы сможем более активно участвовать в инициативе «Один пояс, один путь», свободнее и выгоднее торговать, это далеко не все преимущества.