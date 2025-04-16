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Посол Китая в Беларуси выступил с лекцией в БИСИ

16 апреля 2025 10:33
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Вступление Беларуси в ШОС знаменует собой важный шаг в развитии организации, расширяет ее географический охват, общий потенциал и укрепляет право голоса в региональных делах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Китая в Беларуси выступил с лекцией в БИСИ-2

О сотрудничестве государств шанхайской семьи говорили в Белорусском институте стратегических исследований. С тематической лекцией выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в нашей стране. В мероприятии приняли участие молодые аналитики, студенты, магистранты и аспиранты вузов, а также эксперты, занимающиеся вопросами региона. 

Спикер обозначил задачи на год председательства Китая в ШОС, акцентировав внимание на необходимости развития экономического сотрудничества и культурных обменов. Много говорили о возможностях, которые открыло вступление Беларуси в организацию. Например, мы сможем более активно участвовать в инициативе «Один пояс, один путь», свободнее и выгоднее торговать, это далеко не все преимущества.

Посол Китая в Беларуси выступил с лекцией в БИСИ-4

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Во-первых, Китай и Беларусь, обе стороны, поддерживают шанхайский дух. Во-вторых, мы расширяем сотрудничество в области торговли, экономики, инвестиций. Мы вместе осуществили ряд важных объектов сотрудничества. В-третьих, мы очень хорошо ведем сотрудничество в гуманитарной сфере. Даже сейчас наше сотрудничество между Китаем и Беларусью в рамках ШОС уже находится на высоком уровне, но потом открывается еще больше пространства.

Посол Китая в Беларуси выступил с лекцией в БИСИ-6

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Это, во-первых, традиция во многих странах, дипломатическая традиция читать лекции перед политологами. Как правило, и сегодня не исключение, господа послы являются интеллектуалами, специалистами в том числе в области преподавания. 

Тематические лекции в БИСИ запланированы на весь год и охватят широкий спектр вопросов, связанных с деятельностью Шанхайской организации сотрудничества. Запросы на участие направлены во все посольства государств – членов организации.

# Беларусь-Китай # Олег Макаров

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