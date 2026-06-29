Экологические забеги и уборка территорий – какие проекты для молодежи реализуют в 2026 году, рассказал эксперт

В Беларуси отметили День молодежи и студенчества. Для тех, кому предстоит строить будущее страны, этот год особенный, ведь в 2026 году Минск носит статус молодежной столицы. У молодежи свой взгляд на город, в котором живем. Они видят его не таким, какой он сегодня, а таким, каким может стать. Поэтому они предлагают идеи, строят и созидают. О том, как меняется столица благодаря молодым людям, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Задействованы в сфере оказания услуг – рассказываем о работе студенческих отрядов в Центральном районе
Юлия Алексеюк, ведущая:
Насколько важно для молодых людей, что в этом году Минск называется молодежной столицей?
Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
Для молодых минчан, конечно, это очень важный момент, что Минск стал молодежной столицей Республики Беларусь. Молодежный совет при Минском городском Совете депутатов активно проводит работу как в прошлом году, так и в этом. В этом году для нас это особый статус. Мы планируем провести ряд мероприятий. Одно из мероприятий мы уже запустили. Минск для нас является гордостью. Мы всегда с гордостью говорим, что Минск – это флагман чистоты в Европе. Для этого мы проводим ряд экологических мероприятий – экологические забеги, направленные на уборку территорий, сбор мусора, украшение каких-либо территорий. Также мы активно проводим работу в детском пансионате «Солнечный». Проводим культурные мероприятия. В преддверии Нового года провели очень важный концерт, где мы представили культуру Беларуси. Что касается проведения международных мероприятий, в этом году запланировано в Минске проведение форума молодых парламентариев.
Подробности в видео.