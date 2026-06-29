Экологические забеги и уборка территорий – какие проекты для молодежи реализуют в 2026 году, рассказал эксперт

В Беларуси отметили День молодежи и студенчества. Для тех, кому предстоит строить будущее страны, этот год особенный, ведь в 2026 году Минск носит статус молодежной столицы. У молодежи свой взгляд на город, в котором живем. Они видят его не таким, какой он сегодня, а таким, каким может стать. Поэтому они предлагают идеи, строят и созидают. О том, как меняется столица благодаря молодым людям, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Задействованы в сфере оказания услуг – рассказываем о работе студенческих отрядов в Центральном районе

Юлия Алексеюк, ведущая:

Насколько важно для молодых людей, что в этом году Минск называется молодежной столицей?