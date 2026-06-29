«Поделись радостью» – рассказываем о новом проекте Минской духовной семинарии

Летом Минская духовная семинария не закрывает свои двери, наоборот, широко распахивает для тех, кто хочет ближе познакомиться с жизнью духовной школы. В программе «Прикосновение к свету» мы встретились с проректором.

Иерей Артемий Кирко, проректор по воспитательной работе Минской духовной семинарии:

Это наш новый проект. Он понемножку организовывался уже в течение последнего года. Этот проект для детско-юношеских групп, которые посещают Минскую духовную семинарию не только в летний период, а в течение всего года. Мы назвали этот проект «Поделись радостью», потому что стараемся с детьми встречаться, общаться. Рассказывать им о истории семинарии, монастыря, добродетелях христианских, любви к Богу, ближнему. В нашем совместном общении рождается эта радость встречи, внимание друг к другу и радость общения. Этой радости учимся и мы – священнослужители, преподаватели, студенты Минской духовной семинарии по слову Спасителя, который сказал: радуйтесь и веселитесь. Мы с вами знаем, что слово «радость» более ста раз встречается в Священном Писании Нового Завета – радость, веселье, отрада, ликование. Мы стараемся здесь, находясь на святом месте, эту радость впитывать и делиться со всеми, кто посещает Минскую духовную семинарию и Свято-Успенский Жировичский монастырь.

Олег Лепешенков:

Вы сказали: молодежь, даже детско-юношеские группы. Из кого они составлены? Кто приезжает?

Иерей Артемий Кирко:

В основном это приезжают дети – воспитанники воскресных школ. Учебный год в воскресных школах уже закончился. Летом такое время, когда священнослужители, настоятели храмов стараются своих детей куда-то вывезти в святые места, исторические, памятные места нашей страны. Когда приезжают к нам дети, мы помимо того, что предлагаем им экскурсию, стараемся уделить время, внимание и пообщаться с ними. Интересно, что дети не только слушают и впитывают ту информацию, радость, которой мы с ними делимся, но и сами делятся радостью. Каждый из воспитанников имеет возможность рассказать стихотворение, спеть песню, выступить на какую-то духовно-нравственную тематику и за это получить даже приз от ректора семинарии.

Олег Лепешенков:

Я вижу, не только молодые люди, совсем юные приезжают в семинарию. Сейчас прямо, мы с вами прошли по корпусу семинарии, идут занятия, хотя, казалось бы, учебный год закончен.

Иерей Артемий Кирко:

Лето для нас – это тоже жаркий период. У нас проходят разные слеты, семинары, летние институты и курсы. Сейчас проходит Летний богословский институт, семинар для библиотекарей на базе Минской духовной семинарии. На следующей неделе будет проходить слет пономарей, звонарей и чтецов Белорусской православной церкви. Также будет проходить Летний библейский институт. Мы предлагаем людям и приглашаем приехать к нам, не только побыть на святом месте, помолиться. Но и укрепить свою веру, укрепить свои знания, получить ответы на те вопросы, которые их волнуют. Как раз лето – это очень хорошее время, период отпусков. Всех мы ждем и встречаем здесь в духовной школе.