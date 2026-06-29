В Витебской области встретили участников международного автопробега «Города-герои – города Героев»
Память, которая объединяет народы и поколения. В Витебской области встретили участников международного автопробега «Города-герои – города Героев». Маршрут стартовал 25 июня из Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путь пролегает по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны, расположенные в Беларуси и России.
В северном регионе нашей страны участники патриотического проекта сделали остановку у мемориального комплекса в агрогородке Вороны. В 1943 году здесь проходили тяжелые наступательные бои, в которых погибли более 3,5 тысячи бойцов Красной армии. Это священное место хранит память о героях, которые сражались до последнего патрона. Ко Дню Победы воинское захоронение обрело новый вид. И сегодня к подножию комплекса от участников автопробега легли живые цветы.
Олег Артемьев, Герой России, летчик-космонавт, депутат Московской городской Думы:
Мы проехали по всей Беларуси, мы поучаствовали в сохранении памяти, сделали для многих историю живой, затем укрепили международные связи, межрегиональные. Везде нас очень здорово встречали.
Александр Борисевич, Герой России:
Если вы будете в других регионах нашего земного шара, Беларусь на голову выше по чистоте, по отзывчивости, по сердечности. Именно потому, что в Беларуси и в людях сохранился тот дух наследия, который передавало нам старшее поколение. Огромное спасибо Беларуси.
Агрогородок Вороны стал крайней точкой маршрута патриотического автопробега на территории Беларуси. Участники направятся в Россию. Они посетят места боевой славы в Смоленской области и Подмосковье. Главная цель проекта – сохранить общую историческую правду и выразить благодарность поколению победителям за мирное небо над головой.
Кочанова и Матвиенко открыли в Минске памятник летчику, спасшему полоцких детей-сирот в 1944 году.