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Около 1,5 тыс. комбайнов задействуют во время жатвы в Минской области

29 июня 2026 14:09
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В Минской области во время уборочной будут задействованы около 1,5 тысячи комбайнов. Сейчас все внимание – технике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 1,5 тыс. комбайнов задействуют во время жатвы в Минской области-2

В Червенском районе проверка машин завершена. Готовность автопарка стопроцентная. Все вопросы закрыты и с механизаторским составом. Всего в хозяйствах почти 60 зерноуборочных комбайнов, 40 машин для отвозки зерна и свыше 15 сушильных комплексов. Аграрии планируют провести жатву в максимально сжатые сроки. Но не в ущерб качеству.

Около 1,5 тыс. комбайнов задействуют во время жатвы в Минской области-4

Илья Корсак, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Червенского райисполкома: 
Материально-техническая база сельскохозяйственных организаций Червенского района позволяет убрать озимые зерновые яровые в оптимально сжатые сроки. 

В этом году сельскохозяйственными организациями Червенского района получено четыре новых зерноуборочных комбайна, которые будут участвовать в предстоящей уборке зерновых и зернобобовых. Площадь уборки зерновых и зернобобовых по району составит 15,7 тысячи гектаров, в том числе 11,9 озимых и 3,8 яровых, 4,1 тысячи гектаров рапса.

Первыми уборку зерновых по традиции начнут аграрии южных районов. Главная задача – оптимизировать все ресурсы, чтобы собрать урожай без потерь.

# Уборочная кампания

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