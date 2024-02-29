Лукашенко прошёлся по белорусскому спорту: про футбол я боюсь даже говорить!

В ближайшее время навести порядок в спортивных клубах. Такое поручение Президента сегодня прозвучало в адрес лиц, ответственных за спортивную сферу в стране. Александр Лукашенко сегодня, 29 февраля, заслушал доклад о развитии белорусского футбола. На разговор во Дворец Независимости пригласили «спортивный состав участников» – от курирующего эту сферу вице-премьера до председателя футбольной белорусской ассоциации.

Вопросов к нашим спортивным достижениями (а выходит, к не особо качественному подходу к результатам) предостаточно. И это на фоне того, что деньги в отрасль вкладываются немаленькие. Не говоря уже о крупных городах и регионах, где с нуля возводится и модернизируется нужная инфраструктура: стадионы, бассейны, физкультурно-спортивные комплексы. Вполне логично, что вложенные средства должны быть оправданы. Александр Лукашенко ждет результатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Видите ли, санкции, нас не пускают куда-то. А куда вас не пускают? Вас что, в Россию не пускают? Это самая спортивная сильнейшая держава нашей планеты. Я наблюдаю сейчас тщательнейшим образом (больше, уверен, чем кто-либо из вас), что происходит в Российской Федерации со спортом. Там постоянно показатели в спорте увеличиваются. Там лыжники бегали слабее – сейчас бегут быстрее. Там хоккей есть хоккей. И футбол там дай бог. Выиграйте у россиян. Выигрывайте во всех видах спорта. Посоревнуйтесь с ними и придите, доложите, что вы выступили лучше, чем россияне во всех видах спорта. И от вас больше ничего не надо. Страна будет счастлива. Вы по всем видам спорта у россиян выигрываете?

Про футбол я боюсь даже говорить. Мы некоторые команды из соседних государств раньше в футболе просто не замечали. А сейчас? В общем, мужики, так: в этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей – на должности и кресла не рассчитывайте. Понимайте меня, как хотите.