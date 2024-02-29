Иван Кубраков подвёл итоги работы правоохранительной системы за 2023-й

В Беларуси наблюдается тенденция к снижению уровня преступности. Об этом заявил министр внутренних дел, подводя итоги работы правоохранительной системы за 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая главная задача для органов внутренних дел – безопасность на территории нашей страны. И меры, которые предпринимались, дают результат. Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечивается охрана общественного порядка, снижается количество пострадавших в ДТП. На нынешний год задачи перед правоохранителями не изменились.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

На 2024 год перед органами внутренних дел поставлены четкие задачи: обеспечить охрану общественного порядка и безопасность наших граждан. Я вам с уверенностью могу сказать, что сегодня органы внутренних дел готовы обеспечить охрану общественного порядка на территории Республики Беларусь, обеспечить безопасность наших граждан, гостей нашей республики. И мы сделаем все, чтобы над головой белорусов было мирное небо. А наши дети гуляли по улицам спокойно, и родители за них не волновались.

Напомним, 4 марта белорусские милиционеры отметят профессиональный праздник. Основные торжественные мероприятия начнутся уже завтра.