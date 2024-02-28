Александр Лукашенко поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост Президента Венгрии

Минск заинтересован в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Будапештом на основе равноправия и взаимного уважения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко, которое он направил Тамашу Шуйоку в связи с избранием на пост Президента Венгрии. Глава нашего государства выразил надежду, что при поддержке Тамаша Шуйока белорусско-венгерское сотрудничество продолжит укрепляться и расширяться. Напомним, Шуйок был избран на главный пост венгерским парламентом 26 февраля. До этого занимал должность председателя Конституционного суда страны.