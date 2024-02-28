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Учёные Италии заинтересованы в белорусских разработках в сфере биоинженерии

28 февраля 2024 13:41
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Беларусь и Италия планируют укрепить сотрудничество в области сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные направления совместной научно-технической деятельности обсуждают в Минске.

Учёные Италии заинтересованы в белорусских разработках в сфере биоинженерии-1

Стороны намерены найти единые подходы в ведении животноводства. Белорусские специалисты имеют большой опыт в этой отрасли. Ученые из Италии заинтересованы в отечественных разработках в сфере биоинженерии, а также достижениями в изучении и сохранении генетического разнообразия местных пород.

Учёные Италии заинтересованы в белорусских разработках в сфере биоинженерии-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
У нас новейшей породы сельскохозяйственные животные и птицы. Это белорусские породы. Теперь мы работаем над новой породой крупного рогатого скота – красной породы. Мы, в принципе, уже где-то на середине этого пути, через несколько лет мы представим нашу разработку.

Учёные Италии заинтересованы в белорусских разработках в сфере биоинженерии-7

Анджело Иларди, председатель Торгово-промышленной палаты Италия-Беларусь:
У нас большие перспективы не только в сотрудничестве в научной среде, но и в коммерческой. Мы нашли хорошие точки соприкосновения с Национальной академией наук и наметили будущий план работы.

Визит итальянских специалистов многодневный. Они намерены посетить Научно-практический центр по животноводству и ряд сельхозпредприятий.

# Беларусь-Италия # общество # Владимир Гусаков

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