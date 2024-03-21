Экипаж корабля «Союз МС-25» отправился на космодром. Подготовку и полёт покажем в прямом эфире. Смотрите!

Беларусь открывает эру полетов в космос. Впервые в нашей суверенной истории на орбиту отправится космонавт Республики Беларусь. Менее 6 часов остается до старта ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25». В составе космического экипажа наша соотечественница Марина Василевская, космонавт Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около часа назад участники 21-й экспедиции посещения МКС отправились на космодром. У гостиницы «Космонавт» их провожали родные, близкие, представители молодежи, ученые, журналисты и десятки туристов. Для основного и дублирующего экипажей подготовили два автобуса: «Звездный» и «Байконур». По давней традиции мира космонавтики провожали команды под легендарную песню «Трава у дома».

Звездный экипаж отправился на 254-ю площадку. Именно здесь состоится надевание скафандров и доклад председателю государственной комиссии. Еще одна обязательная процедура, которую проходят все участники миссии перед полетом, – финальный медосмотр. Старт ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25» запланирован на 16 часов 21 минуту по минскому времени. К МКС экипаж с белоруской Мариной Василевской отправится по короткой траектории. Уже через три часа после старта запланирована стыковка с космической станцией. Как впечатления вообще?

Ирина Василевская:

Отличные, погода… Все у них получится. Все будет хорошо. Мы рады за них, гордимся, любим и будем ждать на Земле.

Погода супер вообще, все штатно пройдет. На МКС Марина проведет 12 дней. За это время ей предстоит выполнить научную программу, которая включает семь целевых работ.