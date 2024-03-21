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Экипаж корабля «Союз МС-25» отправился на космодром. Подготовку и полёт покажем в прямом эфире. Смотрите!

21 марта 2024 07:44
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Беларусь открывает эру полетов в космос. Впервые в нашей суверенной истории на орбиту отправится космонавт Республики Беларусь. Менее 6 часов остается до старта ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25». В составе космического экипажа наша соотечественница Марина Василевская, космонавт Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж корабля «Союз МС-25» отправился на космодром. Подготовку и полёт покажем в прямом эфире. Смотрите!-1

Около часа назад участники 21-й экспедиции посещения МКС отправились на космодром. У гостиницы «Космонавт» их провожали родные, близкие, представители молодежи, ученые, журналисты и десятки туристов. Для основного и дублирующего экипажей подготовили два автобуса: «Звездный» и «Байконур». По давней традиции мира космонавтики провожали команды под легендарную песню «Трава у дома».

Экипаж корабля «Союз МС-25» отправился на космодром. Подготовку и полёт покажем в прямом эфире. Смотрите!-4

Звездный экипаж отправился на 254-ю площадку. Именно здесь состоится надевание скафандров и доклад председателю государственной комиссии. Еще одна обязательная процедура, которую проходят все участники миссии перед полетом, – финальный медосмотр. Старт ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25» запланирован на 16 часов 21 минуту по минскому времени. К МКС экипаж с белоруской Мариной Василевской отправится по короткой траектории. Уже через три часа после старта запланирована стыковка с космической станцией.

Как впечатления вообще?

Экипаж корабля «Союз МС-25» отправился на космодром. Подготовку и полёт покажем в прямом эфире. Смотрите!-7

Ирина Василевская:
Отличные, погода… Все у них получится. Все будет хорошо. Мы рады за них, гордимся, любим и будем ждать на Земле.

Экипаж корабля «Союз МС-25» отправился на космодром. Подготовку и полёт покажем в прямом эфире. Смотрите!-10

Погода супер вообще, все штатно пройдет.

На МКС Марина проведет 12 дней. За это время ей предстоит выполнить научную программу, которая включает семь целевых работ.

Экипаж корабля «Союз МС-25» отправился на космодром. Подготовку и полёт покажем в прямом эфире. Смотрите!-13

О желании отправиться в космос заявили более 2 000 белорусов. Но пройти строгий отбор смогли только двое: Марина Василевская и ее дублер Анастасия Ленкова. Чтобы получить право на полет в космос, им пришлось отлично сдать экзамены. Это месяцы изнурительных тренировок, медицинских тестов и экспериментов. Все этапы пройдены стойко. У независимой Беларуси теперь есть свой космонавт.

Итак, сегодня в 16:15 всех телезрителей ждем на СТВ. Запуск космического корабля с первой белоруской на борту мы покажем в прямом эфире. Наша съемочная группа будет в эпицентре событий. Предстартовая подготовка и сам полет – все это в специальном выпуске новостей.

# Космос # общество # Марина Василевская # Олег Новицкий

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