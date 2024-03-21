В Минске стартовал Республиканский слёт студенческих медицинских отрядов

Около 200 будущих врачей и медсестер из Беларуси и России объединил Республиканский слет студенческих медицинских отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный форум – уже второй по счету – посвящен сразу нескольким знаковым датам: 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 105-летию системы здравоохранения нашей страны. В рамках молодежного марафона пройдут обучающие тренинги, дискуссии с ведущими специалистами отрасли, конкурсы профмастерства и творческие вечера. Запланированы экскурсии в столичные учреждения здравоохранения.

Кристина Сидорова, руководитель медицинского направления «Российских студенческих отрядов» (Россия): Трудовая дружба между Российской Федерацией, российскими студенческими отрядами и Республиканским штабом студенческих отрядов Республики Беларусь у нас идет достаточно плотно. Мы уже второй год работаем вместе на трудовых объектах медицинской отрасли. В этом году мы будем расширять наше сотрудничество, увеличивать количество трудовых проектов.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: Это движение сплачивает на самом деле и организует, это очень важно. Я сам бывший студотрядовец, но нас подальше забрасывала судьба, аж за Байкал. Но было очень здорово. Мы работали и подружились и до сих пор поддерживаем связь. Считаю, что это очень позитивное и правильное движение.

Студенческие медицинские отряды – траектория развития профессионала. Под таким названием на слете проходит одно из ключевых мероприятий – панельная дискуссия. В формате открытого диалога обсуждаются вопросы про сотрудничество врачей, будущие проекты и проблемы, с которыми может столкнуться молодой специалист.

Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мы видим, что медицинский профиль студотрядов активно развивается. Видим, как сильно государство поддерживает в целом систему здравоохранения. Студенческие отряды растут не только в количестве, но и в качестве. Мы понимаем, что работа в составе студотряда – это и повышение своих компетенций, профессиональных навыков, возможность мягкого вхождения в будущую профессию.

Студотрядовское движение не теряет актуальности. По итогам прошлого года почти в 93 медицинских отрядах трудились свыше 600 будущих врачей. Причем не только на территории Беларуси, но и в Российской Федерации.