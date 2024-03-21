В МЧС обсудили вопросы эффективной кадровой политики

Системная работа с кадрами – основа развития спасательного ведомства и залог безопасности людей. В Университете гражданской защиты МЧС состоялся учебно-методический сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Системная работа с кадрами – основа развития спасательного ведомства и залог безопасности людей. В Университете гражданской защиты МЧС состоялся учебно-методический сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники мероприятия обсудили вопросы формирования эффективной кадровой политики. В свете новых задач и вызовов они приобретают особенную актуальность. Ориентиром остается Концепция государственной кадровой политики. Документ установил единые подходы к работе в этой сфере.
Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Цель этого сбора – сформировать кадровое ядро профессионалов, людей, который будут решать поставленные задачи по предназначению, которые будут способны сформировать сплоченный коллектив, которому будут по плечу любые задачи. Сегодня еще будут рассматриваться вопросы, связанные с этикой, культурой, духовностью, открытостью и взаимодействием с прессой.
Профессиональное становление будущих командиров и руководителей, роль духовности и патриотизма в белорусском обществе, вопросы публичности работника системы МЧС также стали темами встречи с кадровым резервом спасательного ведомства.