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В МЧС обсудили вопросы эффективной кадровой политики

21 марта 2024 06:51
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Системная работа с кадрами – основа развития спасательного ведомства и залог безопасности людей. В Университете гражданской защиты МЧС состоялся учебно-методический сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МЧС обсудили вопросы эффективной кадровой политики-1

Участники мероприятия обсудили вопросы формирования эффективной кадровой политики. В свете новых задач и вызовов они приобретают особенную актуальность. Ориентиром остается  Концепция государственной кадровой политики. Документ установил единые подходы к работе в этой сфере.

В МЧС обсудили вопросы эффективной кадровой политики-4

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Цель этого сбора – сформировать кадровое ядро профессионалов, людей, который будут решать поставленные задачи по предназначению, которые будут способны сформировать сплоченный коллектив, которому будут по плечу любые задачи. Сегодня еще будут рассматриваться вопросы, связанные с этикой, культурой, духовностью, открытостью и взаимодействием с прессой.

В МЧС обсудили вопросы эффективной кадровой политики-7

Профессиональное становление будущих командиров и руководителей, роль духовности и патриотизма в белорусском обществе, вопросы публичности работника системы МЧС также стали темами встречи с кадровым резервом спасательного ведомства.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Саланович

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