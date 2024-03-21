Международный молодёжный театральный форум стартует в Могилёве

Одно из самых знаковых и ярких событий в театральной жизни Беларуси. Международный молодежный театральный форум «М@rt.Контакт» начинается 21 марта в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль ведет свою историю с 2006-го, и за эти годы на нем представили около 300 спектаклей из двух десятков стран. Посмотрели их более 53 тысяч зрителей. В 2024 году в основной программе 24 спектакля 23 театров из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана и России.

Классика и пьесы современных драматургов – форум продолжится до 27 марта. Продажа билетов стартовала еще в феврале. На многие постановки они раскуплены в первые дни. Живое искусство, которое отражает дух времени, по-прежнему востребовано и снова готово удивлять своих поклонников оригинальностью и глубиной.