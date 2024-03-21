Прямой эфир

Международный молодёжный театральный форум стартует в Могилёве

21 марта 2024 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Одно из самых знаковых и ярких событий в театральной жизни Беларуси. Международный молодежный театральный форум «М@rt.Контакт» начинается 21 марта в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный молодёжный театральный форум стартует в Могилёве-1

Фестиваль ведет свою историю с 2006-го, и за эти годы на нем представили около 300 спектаклей из двух десятков стран. Посмотрели их более 53 тысяч зрителей. В 2024 году в основной программе 24 спектакля 23 театров из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана и России.

Классика и пьесы современных драматургов – форум продолжится до 27 марта. Продажа билетов стартовала еще в феврале. На многие постановки они раскуплены в первые дни. Живое искусство, которое отражает дух времени, по-прежнему востребовано и снова готово удивлять своих поклонников оригинальностью и глубиной.

# Театр # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области

Другие новости рубрики

Все новости
В МЧС обсудили вопросы эффективной кадровой политики
21 марта 2024 06:51

В МЧС обсудили вопросы эффективной кадровой политики

В Минске стартовал Республиканский слёт студенческих медицинских отрядов
21 марта 2024 06:22

В Минске стартовал Республиканский слёт студенческих медицинских отрядов

В Овальном зале состоится заключительное заседание 10-й сессии Палаты представителей
21 марта 2024 06:20

В Овальном зале состоится заключительное заседание 10-й сессии Палаты представителей

«Актуально миксовать». О модных трендах рассказала стилист
20 марта 2024 20:05

«Актуально миксовать». О модных трендах рассказала стилист

Терех: Европа будет продолжать снимать санкции. Ибо всё американское дорого
20 марта 2024 20:04

Терех: Европа будет продолжать снимать санкции. Ибо всё американское дорого

«Не может быть дешёвой». В чём ценность одежды изо льна?
20 марта 2024 19:59

«Не может быть дешёвой». В чём ценность одежды изо льна?

«43 страны мира покупают нашу продукцию». Каковы объёмы производства Оршанского льнокомбината?
20 марта 2024 19:55

«43 страны мира покупают нашу продукцию». Каковы объёмы производства Оршанского льнокомбината?

«Фирменный знак». Что стало символом обновлённого бренда продукции Оршанского льнокомбината?
20 марта 2024 19:53

«Фирменный знак». Что стало символом обновлённого бренда продукции Оршанского льнокомбината?

Терех о новых змагарских паспортах Беларуси: очередной распил грантов Запада
20 марта 2024 19:45

Терех о новых змагарских паспортах Беларуси: очередной распил грантов Запада

Белорусский школьник разработал маршрут по своей малой родине. Побывали в памятных местах Крулевщины
20 марта 2024 18:39

Белорусский школьник разработал маршрут по своей малой родине. Побывали в памятных местах Крулевщины

«Договорняк» с вузами не прокатит! Какие вопросы остро стоят в сфере высшего образования?
20 марта 2024 18:33

«Договорняк» с вузами не прокатит! Какие вопросы остро стоят в сфере высшего образования?

В МАРТ вручили благодарности за значимый вклад в сбор средств на лечение детей, страдающих СМА
20 марта 2024 18:26

В МАРТ вручили благодарности за значимый вклад в сбор средств на лечение детей, страдающих СМА