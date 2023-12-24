Екатерина Серафинович: сейчас молодёжь старается вернуться в свой родной город

Близится конец года и уже можно подводить предварительные итоги. О работе сенаторов в регионах на благо страны поговорим сегодня. В гостях член Совета Республики Екатерина Серафинович.
Близится конец года и уже можно подводить предварительные итоги. О работе сенаторов в регионах на благо страны поговорим сегодня. В гостях член Совета Республики Екатерина Серафинович.
Екатерина Серафинович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Вопросы поступают разноплановые. Наиболее часто бывают вопросы, которые касаются содержания и ремонта дорог, транспортного сообщения, бывают вопросы по медицинскому обслуживанию. Но они не носят характер какой-то глобальный, который необходимо было бы решать на законодательном уровне либо с привлечением министерств. Они решаются достаточно локально.
Запомнились мне обращения, не те, которые поступают во время приема, хотя, конечно, каждому из них уделяется соответствующее внимание, а те, которые происходят, скажем так, в неформальной обстановке. Например, в один из праздничных дней, это было в мае, мне позвонила женщина, которая сказала, что нашла мой номер телефона на сайте. И попросила помощи для своей коллеги, которая очутилась в такой ситуации, когда действительно нужна была помощь. Был и такой случай, когда тоже мне на телефон позвонила женщина. Сказала, мол, вы у нас выступали в коллективе. Сейчас у моей семьи произошло такое событие и необходимо вмешательство. Я могу приводить другие примеры, но, допустим, в данных случаях людям удалось помочь.
В топе находятся вопросы ЖХК, всегда так было. В данный момент я бы не сказала, чтобы они в приоритете. Даже если бывают, они настолько локального характера: нужен фонарь, не горит, лампочка в подъезде перегорела, участок дороги нужно отремонтировать. Но это вопросы, которые снимаются очень быстро. И люди к этому уже привыкли. И у нас есть прямые телефонные линии, которые проводятся районным исполнительным комитетом и соответствующими службами. Просите – быстро снимаются.
Екатерина Серафинович:
Да, работа проводится и разъяснительная, и информационного плана. Теперь сенаторы часто участвуют в проведении единых дней информирования. Принимают участие в дискуссиях, круглых столах. Очень важно, что наши сенаторы выступают с экспертными мнениями, нужно признать факт очевидным, что сенаторы – это состоявшиеся люди, которые убеждены в своей правоте, которые знают, что такое слово. И они не только имеют право, но они обязаны высказывать свою точку зрения на происходящее. Потому что с началом электоральной кампании мы видим, насколько подняты в штыки все деструктивные силы, направлены на то, чтобы вылить потоки лжи, клеветы на нашу страну, чтобы дестабилизировать в ней ситуацию. И в это время очень важно, чтобы звучал голос правды. Наши сенаторы как раз и занимаются этой работой.
Екатерина Серафинович:
Аксиома, что любая работа должна выполняться качественно независимо от той сферы, в которой ты работаешь. В то же время, если мы посмотрим на историю, на пример из нее, то мы увидим, что рационализаторство и изобретательство помогали создавать высокотехнологичную новую продукцию, совершенствовать производственный процесс. И в целом улучшать условия жизни многих людей. Я думаю, что в 2024 году мы услышим о многих достижениях наших соотечественников, те достижения, которые будут служить на благо общества.
Никита Рачиловский, СТВ:
Особенно, когда человек работает честно, открыто, у него горящие глаза – за ним всегда пойдет коллектив и его будут поддерживать.
Екатерина Серафинович:
У нас таких много людей. Когда я прихожу в коллективы, я всегда радуюсь, когда вижу людей, которые с вдохновением рассказывают о своей работе. Они понимают, что они находятся на своем месте и это придает им тоже уверенность, что они нужны и ценны коллективу. Очень важно здесь и отношение руководителя, чтобы он поддерживал сотрудников, особенно молодых, чтобы создавались условия, чтобы человек мог развиваться, чтобы было желание продолжать работать на этом месте. Еще нужно понимать, что молодые люди все видят и оценивают эту заботу. В последнее время я уже не раз слышала мнение, насколько именно молодые люди ценят те условия, которые создаются для них в родном городе. Если раньше говорили о том, что нужно где-то искать себе место в область, в Минске, то сейчас ребята стараются вернуться в свой город, потому что здесь для них есть и работа, создаются условия, строится жилье. И они видят возможность реализации себя на своей малой родине.
Много говорят о том, что заработная плата, нужно жилье. Да, совершенно верно, все это важно. В то же время молодые люди хотят иметь свободное время. Место, где они могут пообщаться со сверстниками, отдохнуть. Они любят путешествовать. В принципе, эти все условия для них и создаются. Поэтому они принимают такое решение – работать в своем городе. А это и развитие города в будущем, в том числе не только одного города, но и всех городов нашей стороны. То есть вот эта политика, которая проводится в нашем государстве, по работе с молодежью, по созданию благ для всех категорий населения, она приносит свой плод. Есть результат, он виден и на местах.