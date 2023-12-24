Екатерина Серафинович: сейчас молодёжь старается вернуться в свой родной город

Близится конец года и уже можно подводить предварительные итоги. О работе сенаторов в регионах на благо страны поговорим сегодня. В гостях член Совета Республики Екатерина Серафинович. Какие темы чаще других поднимаются на приемах граждан?

Екатерина Серафинович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Вопросы поступают разноплановые. Наиболее часто бывают вопросы, которые касаются содержания и ремонта дорог, транспортного сообщения, бывают вопросы по медицинскому обслуживанию. Но они не носят характер какой-то глобальный, который необходимо было бы решать на законодательном уровне либо с привлечением министерств. Они решаются достаточно локально. Запомнились мне обращения, не те, которые поступают во время приема, хотя, конечно, каждому из них уделяется соответствующее внимание, а те, которые происходят, скажем так, в неформальной обстановке. Например, в один из праздничных дней, это было в мае, мне позвонила женщина, которая сказала, что нашла мой номер телефона на сайте. И попросила помощи для своей коллеги, которая очутилась в такой ситуации, когда действительно нужна была помощь. Был и такой случай, когда тоже мне на телефон позвонила женщина. Сказала, мол, вы у нас выступали в коллективе. Сейчас у моей семьи произошло такое событие и необходимо вмешательство. Я могу приводить другие примеры, но, допустим, в данных случаях людям удалось помочь. В топе находятся вопросы ЖХК, всегда так было. В данный момент я бы не сказала, чтобы они в приоритете. Даже если бывают, они настолько локального характера: нужен фонарь, не горит, лампочка в подъезде перегорела, участок дороги нужно отремонтировать. Но это вопросы, которые снимаются очень быстро. И люди к этому уже привыкли. И у нас есть прямые телефонные линии, которые проводятся районным исполнительным комитетом и соответствующими службами. Просите – быстро снимаются. Какую разъяснительную работу проводят сенаторы перед электоральной кампанией 2024-го?

Екатерина Серафинович:

Да, работа проводится и разъяснительная, и информационного плана. Теперь сенаторы часто участвуют в проведении единых дней информирования. Принимают участие в дискуссиях, круглых столах. Очень важно, что наши сенаторы выступают с экспертными мнениями, нужно признать факт очевидным, что сенаторы – это состоявшиеся люди, которые убеждены в своей правоте, которые знают, что такое слово. И они не только имеют право, но они обязаны высказывать свою точку зрения на происходящее. Потому что с началом электоральной кампании мы видим, насколько подняты в штыки все деструктивные силы, направлены на то, чтобы вылить потоки лжи, клеветы на нашу страну, чтобы дестабилизировать в ней ситуацию. И в это время очень важно, чтобы звучал голос правды. Наши сенаторы как раз и занимаются этой работой. Следующий год объявлен Годом качества. Какие смыслы ценности вы лично в него закладываете? Екатерина Серафинович:

Аксиома, что любая работа должна выполняться качественно независимо от той сферы, в которой ты работаешь. В то же время, если мы посмотрим на историю, на пример из нее, то мы увидим, что рационализаторство и изобретательство помогали создавать высокотехнологичную новую продукцию, совершенствовать производственный процесс. И в целом улучшать условия жизни многих людей. Я думаю, что в 2024 году мы услышим о многих достижениях наших соотечественников, те достижения, которые будут служить на благо общества. Никита Рачиловский, СТВ:

Особенно, когда человек работает честно, открыто, у него горящие глаза – за ним всегда пойдет коллектив и его будут поддерживать.