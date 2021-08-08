Эйсмонт о людях, которые предали Лукашенко: в самый сложный момент ударили в спину

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Я бы взяла на себя смелость сказать про предательство. Вот это всеми нами воспринималось очень эмоционально. Наверное, так же это воспринимал и Президент. Каждый из нас столкнулся с предательством – кто-то близких, кто-то далеких людей, кто-то коллег. Ни для кого из нас это не прошло просто так ровно. Но Президента предавали люди (я могу об этом говорить, я это знаю), для которых было очень и очень немало сделано им лично, которых он очень хорошо знал. Очень хорошо знал.

Кого-то знал с экрана, следил внимательно, симпатизировал. Кого-то знал на каких-то мероприятиях, работали вместе много лет. Кто-то приходил за помощью по самым разным вопросам – и он никогда не отказал. И эти люди в самый сложный момент, наверное, можно сказать, ударили в спину.