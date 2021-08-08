Эйсмонт о людях, которые предали Лукашенко: в самый сложный момент ударили в спину

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Я бы взяла на себя смелость сказать про предательство. Вот это всеми нами воспринималось очень эмоционально. Наверное, так же это воспринимал и Президент. Каждый из нас столкнулся с предательством – кто-то близких, кто-то далеких людей, кто-то коллег. Ни для кого из нас это не прошло просто так ровно. Но Президента предавали люди (я могу об этом говорить, я это знаю), для которых было очень и очень немало сделано им лично, которых он очень хорошо знал. Очень хорошо знал.
Кого-то знал с экрана, следил внимательно, симпатизировал. Кого-то знал на каких-то мероприятиях, работали вместе много лет. Кто-то приходил за помощью по самым разным вопросам – и он никогда не отказал. И эти люди в самый сложный момент, наверное, можно сказать, ударили в спину.
Сегодня мы говорим о том, что мы очистились и понимаем, что есть безусловные плюсы в том, что это произошло. И тогда эмоционально это воспринималось достаточно сложно вкупе со всем, что происходило. Сегодня мы понимаем, что это должно было произойти.
Игорь Сергеенко: предателей, наверное, ненавидят, мягко говоря, все. Читайте здесь.