Игорь Сергеенко: самый высокопоставленный белорусский военный преступник – гражданин США

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Белорусское государство, лично Александр Лукашенко сделали все возможное для того, чтобы сохранить, сберечь память о Великой Отечественной войне. А другая сторона постоянно совершала нападки, пыталась как бы размыть, увести в другую сторону, на другие темы переключить, вообще убрать термин «Великая Отечественная война». Тем не менее народ (и эти события показали) остается верен памяти о войне. Естественно, БЧБ-флаг, его непопулярность, которая фиксируется социологическими данными, что он уступает государственному флагу, связана с тем, что он использовался полицаями.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

«Белорусская тайна» [«Белорусский секрет» – прим. ред.], Джон Лофтус, издание 1982 года. Он описывает политическую иммиграцию в Штатах в послевоенный период. Там осели многие пособники фашистов и руководители так называемого Белорусского центрального совета, белорусской рады. Это и Радослав Островский, и Франц Кушель, и Станислав Станкевич и многие-многие другие. На могиле Радослава Островского указано: «Президент Белорусского центрального совета». Самый высокопоставленный военный преступник – гражданин Соединенных Штатов. Книга издана, написана американцем.