«Владимир, ты должен перейти на сторону народа». Кто прислал Макею СМС с таким текстом?

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Один мой европейский коллега написал (СМСка где-то хранится в телефоне): «Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие» и так далее. Точно так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь, что если вы перейдете, то это будет как эффект домино – за вами последуют и другие члены правительства, и тогда власть рухнет.