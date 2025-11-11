Эйсмонт: Беларусь готова вести переговоры о нормализации отношений с любой страной

Обстановка на рубежах остается в центре внимания Президента. Глава государства 11 ноября заслушал ряд докладов: председателя Госпогранкомитета, министра иностранных дел и председателя КГБ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается формата и содержания переговоров – пресс-секретарь подчеркнула: их определяют две стороны. Мы же готовы ко всему.

Готовность Беларуси вести переговоры о нормализации отношений с любой страной подтвердила и пресс-секретарь Президента в комментарии для РИА Новости. Было отмечено, что это касается любого государства (в том числе Польши), однако в данном случае «дело в наших соседях», отметила Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Кроме того, что касается России в разрезе данного вопроса, хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство. Должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград. Контролируем и отслеживаем. Угрозы в отношении данной темы все слышали, Президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жестче. И пока, обратите внимание, грузы идут.

Также Наталья Эйсмонт прокомментировала подготовку к переговорам главы нашего государства с делегацией США. В повестку будут включены порядка шести вопросов.

Отметим, накануне Александр Лукашенко заявил, что переговоры состоятся в ближайшее время. В том числе Президент намерен обсудить с делегацией ситуацию с закрытием литовской границы, об этом глава государства заявил накануне.