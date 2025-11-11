Лукашенко поручил МИД организовать переговоры с Литвой по нормализации ситуации на границе

Обстановка на рубежах остается в центре внимания Президента. Глава государства 11 ноября заслушал ряд докладов: председателя Госпогранкомитета, министра иностранных дел и председателя КГБ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Острая тема – ситуация на белорусско-литовской границе – получила развитие. Так, стало известно, что от руководства Литвы поступило предложение об урегулировании.