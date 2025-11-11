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Лукашенко поручил МИД организовать переговоры с Литвой по нормализации ситуации на границе

11 ноября 2025 16:53
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Обстановка на рубежах остается в центре внимания Президента. Глава государства 11 ноября заслушал ряд докладов: председателя Госпогранкомитета, министра иностранных дел и председателя КГБ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Острая тема – ситуация на белорусско-литовской границе – получила развитие. Так, стало известно, что от руководства Литвы поступило предложение об урегулировании.

Эйсмонт: Беларусь готова вести переговоры о нормализации отношений с любой страной.

Лукашенко поручил МИД организовать переговоры с Литвой по нормализации ситуации на границе-2

По актуальным вопросам обстановки на рубежах с Литвой и Польшей Президенту доложил председатель ГПК Константин Молостов. Также был заслушан доклад руководителя Комитета госбезопасности Ивана Тертеля и главы МИД.

Министру иностранных дел Максиму Рыженкову поручено организовать переговоры с официальным Вильнюсом по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска. Переговоры должны пройти с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление.

Межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров глава государства поручил организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

# Александр Лукашенко # МИД Республики Беларусь # Макcим Рыженков

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