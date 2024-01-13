На берегу реки Мухавец стартовал зимний фестиваль «Брэсцкія забавы»

Набережная реки Мухавец в Бресте на два дня превратилась в праздничную площадку. В областном центре проходит зимний фестиваль «Брэсцкія забавы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Набережная реки Мухавец в Бресте на два дня превратилась в праздничную площадку. В областном центре проходит зимний фестиваль «Брэсцкія забавы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начался праздник сегодня с заплыва для любителей закаливания. Самым морозоустойчивым брестчанам и гостям города предстояло проплыть 25 метров по реке. Тот, кто еще был не готов нырять в ледяную воду, смог принять участие в обливании.
Я морж с 2010-го года. Поэтому для меня это не ново.
Да отлично! Я такое люблю! Занимайтесь спортом, любите воду, солнце, правильно кушайте и все будет супер!
Жители и гости Бреста погрузились в атмосферу праздничных гуляний с многочисленными угощениями. На набережной можно продегустировать шашлык, плов, блюда из картофеля, уху и блины. Гастрономическое разнообразие дополняют развлекательные программы, концерты, тематические шоу и выставки.