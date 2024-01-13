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Пушистый антистресс. Белоруска рассказала, как появилась идея создания хаски-парка

13 января 2024 17:00
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Пушистый антистресс. Белоруска рассказала, как появилась идея создания хаски-парка-1

Пушистый антистресс. Настоящее сибирское племя живет прямо под Минском – все они невероятно дружелюбные и очень любвеобильные. Милые хаски растопят ваше сердце. Становиться «многодетной мамой» Наталья не планировала. Но жизнь круто изменилась, когда в семье появился Лаки.

Пушистый антистресс. Белоруска рассказала, как появилась идея создания хаски-парка-4

Наталья Винтерштейн, хозяйка хаски-парка:
Лаки наш был шоумен, подлиза, его все любили. Он был такой харизматичный красавчик. Не пропускал ни одной юбки, ни одного соперника. Это подорвало его здоровье, он ушел так рано. После того как Лаки ушел, мы оставили себе Юра-Нолочку, потом я себе Арчика. А потом мы поняли, что люди не понимают, что берут. И мы стали тех, кто хочет щенка, принудительно гонять в лес. Вместе с хаски на снаряжении специальном. И люди: «Мы поняли, нам хаски и не очень-то подходит». И вот так стали постепенно проситься, мы не будем покупать, мы хотим просто погулять. И вот появился хаски-парк.

Пушистый антистресс. Белоруска рассказала, как появилась идея создания хаски-парка-7

Содержать большое семейство непросто – в неделю на эти мордашки уходит больше 200 килограммов мяса.

Подробности в видео.

# Собаки # общество # Вероника Макаревич # Эрика Лаврецкая

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