Пушистый антистресс. Белоруска рассказала, как появилась идея создания хаски-парка

Наталья Винтерштейн, хозяйка хаски-парка:

Лаки наш был шоумен, подлиза, его все любили. Он был такой харизматичный красавчик. Не пропускал ни одной юбки, ни одного соперника. Это подорвало его здоровье, он ушел так рано. После того как Лаки ушел, мы оставили себе Юра-Нолочку, потом я себе Арчика. А потом мы поняли, что люди не понимают, что берут. И мы стали тех, кто хочет щенка, принудительно гонять в лес. Вместе с хаски на снаряжении специальном. И люди: «Мы поняли, нам хаски и не очень-то подходит». И вот так стали постепенно проситься, мы не будем покупать, мы хотим просто погулять. И вот появился хаски-парк.