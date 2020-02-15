Клишевич: «Сегодня каждый молодой человек в нашей стране должен уметь держать в руках автомат»

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах»

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Тут говорили, что люди, которые может быть, не совсем у них хорошее здоровье, они и не нужны в армии. Но, на мой взгляд, сегодня наша доктрина и ситуация в мире говорит о том, что сегодня каждый мужик, каждый молодой человек в нашей стране должен уметь держать в руках автомат, независимо от того, какое у него здоровье. Кто-то будет служить срочную службу, где-то его в школе научат, где-то в общественной организации научат этому военному делу.

И тогда, действительно, это будет народная такая армия. И тогда нам, действительно, не придётся брать в руки автомат и защищать уже в окопах нашу страну. Потому что каждый наш враг будет знать, что у нас даже у кого там сколиоз больше 17 градусов или зрение минус 10, он умеет держать в руках автомат.

И тогда это уже будет совсем другой расклад.