Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Новости Беларуси. Удивительная история о том, как обычный полесский дуб стал местом народной памяти, а едва различимая надпись на нем положила начало уникальному расследованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные эксперты по нацарапанному на дереве тексту установили данные погибшего в 1943 году солдата. А вот обнаружили это место, где в годы войны размещался партизанский лагерь, школьники. С подробностями корреспондент Петр Бутрим. Она знала о нем, так сказать, заочно. Ведь своего дедушку Наталья Задорожная никогда не видела. Бабушка рассказывала, что до войны он был директором школы. Был призван на защиту Родины, но с поля боя так и не вернулся – погиб. Сухие геофакты из «похоронки», без деталей – на западе Беларуси. А вот где конкретно, родные и близкие не знали больше семи десятилетий. Пока внучке в Краснодарский край не прилетела весточка с координатами – места, где партизан Павел Осипов навсегда сложил свое оружие.

Наталья Задорожная, жительница Краснодарского края (Россия):

Когда мне сообщили, я весь день плакала от обиды, что не с кем поделиться радостью. С одной стороны, горе, с другой стороны – радость, что наконец-то нашли, потому что мы не знали где он. Пропал без вести – где, что, как?

Ниточкой, которая привела к ответам на эти вопросы, стала едва различимая надпись на дубе. Так случилось, что природный памятник стал надгробием. «Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве Расшифровали ее судэксперты. А вот обнаружили место бывшего партизанского лагеря школьники. Вместе с ним и стихийное кладбище неподалеку. Ведь бойцов во время войны так и хоронили – посреди леса.

Петр Бутрим, СТВ:

Первоначальные захоронения партизан были найдены недалеко от штаба бригады. О большой стоянке именно в этом месте говорят траншеи, окопы, землянки и колодцы. Всего же в радиусе нескольких километров располагались 5-6 отрядов и больше тысячи партизан.

Сергей Катков до сих пор не может поверить, что среди них был и его дед, судьба которого семье была неизвестна почти 80 лет. К тому самому дереву-обелиску внук партизана прилетел из Хабаровского края – за 8 тысяч километров.

Сергей Катков, житель Хабаровского края (Россия):

Теперь мы точно знаем, что Осипов Павел Кузьмич не забыт, не потерян. Он есть. Есть его могила, где он похоронен. Спасибо белорусским братьям, которые заботятся, беспокоятся. Это очень сильно чувствуется. В братскую могилу деревни Мохро партизаны были перезахоронены еще в 1951 году. Под именем – неизвестные. Но благодаря нацарапанной на дубе фамилии и работе с архивом определить имена многих погибших стало значительно легче.

Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельисполкома:

Мы тоже проводим поисковую работу. Уже есть сведения о четырех человеках. Достоверно можно сказать, кто был похоронен и перезахоронен в братскую могилу под именем «Неизвестные».