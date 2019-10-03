Прямой эфир

«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси

03 октября 2019 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские достопримечательности онлайн. В Минске презентовали интерактивную карту нашей страны. С помощью нового электронного путеводителя можно познакомиться с государственной символикой и окунуться в историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси -1

Например, узнать о древних городах, расселении предков белорусов, народных промыслах, выдающихся исторических деятелях, наиболее значимых архитектурных достопримечательностях. Всё это виртуально. Работать с интерактивной картой можно через сайт либо скачав мобильное приложение.

«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси -4

«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси -6

Татьяна Прокопович, редактор РУП «Белкартография»:
Карта составлена таким образом, что из меню любой ребенок поймет, как по ней двигаться. Это архитектурные памятники Беларуси. Это и Мурованка, и Каложа, и Несвиж, и Мир. Это объекты, которые окутаны легендами, сказаниями, сказками.

«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси -9

Дмитрий Круглик, менеджер проекта:
По желанию заказчика – «Белкартографии» – какие-то другие языки. Про китайский язык мы с ними уже разговаривали. Если такая надобность будет, у нас есть возможности, есть переводчики, с которыми мы сотрудничаем. Мы сможем и на китайский язык тоже перевести приложение и сайт в том числе.

В планах у «Белкартографии» – создание атласа самых великих изобретений мира. Ожидается, что он увидит свет также в бумажном и электронном виде и будет разработан до конца года.

# Достопримечательности Беларуси # общество # Татьяна Прокопович # Дмитрий Круглик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт
03 октября 2019 17:50

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года
03 октября 2019 16:11

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года

Более 1200 семей Минской области получили семейный капитал с начала 2019 года
03 октября 2019 15:17

Более 1200 семей Минской области получили семейный капитал с начала 2019 года