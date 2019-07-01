«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

Новости Беларуси. Многие-многие десятилетия люди продолжают искать своих близких, которые ушли на фронт и не вернулись. Какой вулкан чувств: гордости, радости – переполняет, когда поиски оказываются успешными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом точно знают школьники деревни Мохро Брестской области. Рядом в урочище Карасино природа и время доедало военный ландшафт. Ученики вмешались в этот процесс и не дали памяти умереть. Землянки и окопы – место дислокации Пинского партизанского отряда – бережно сохраняют и ведут свою поисковую работу.