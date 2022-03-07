Андрей Лазуткин: «Главный вопрос, который висит в воздухе – почему спецоперацию проводят именно сейчас?»

Новости Беларуси. И для белорусского, и для российского общества проведение спецоперации на территории Украины стало неожиданным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем специалисты отмечают, что как минимум с 2020-го Украиной велось формирование ударной группировки в Донбассе, которая должна была обеспечить наступление на ЛНР и ДНР, то есть в той или иной форме военный конфликт был неизбежен. О том, какие причины повлияли на отказ Украины от Минских соглашений, и о логике принятия решений России расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главный вопрос, который висит в воздухе – почему спецоперацию проводят именно сейчас? Чтобы это понять, начнем издалека, и не все будет очевидным. В 2020 году происходит Нагорный Карабах, где месяц шли боевые действия, примерно 5 000 убитых с обеих сторон. Это высокая цена, но это была удачная попытка военным путем, без всякой дипломатии решить сложный 30-летний конфликт Армении и Азербайджана. То есть Азербайджан просто отбил эти территории. А все последние годы там была ситуация, очень похожая на Украину. Много лет шел переговорный процесс – без особых успехов, но шел – а потом Пашинян от переговоров отказался. По каким причинам? Ну, может, так посоветовали американские друзья. А может, это был такой ход для населения, смотрите, какой я смелый. Но там, где заканчивается дипломатия, начинается война, и Азербайджан после этого начал готовить военную операцию в НКР. И тогда, во время боев в Карабахе, Украина внимательно за ними следила и полностью поддержала Азербайджан и Турцию. Там они увидели себя. Начали звучать голоса, что мы точно так же, без всяких переговоров и Минских соглашений, чисто военным путем вернем себе Крым и Донецк. И началось сближение Украины с Турцией, закупки вооружения, особенно Bayraktar, которые применяли в Карабахе, и обмен боевым опытом.

Андрей Лазуткин:

А на все это смотрит Россия. Что видит Путин? Он видит полную заморозку переговоров, до уровня хамства и оскорблений, и подготовку военной операции против Донбасса. Но когда будет эта операция – сегодня, завтра или через год, – ему пока непонятно. Но вдруг с января вся западная пресса начинает рассказывать, что сейчас Россия нападет. То есть во всем мире готовят общественное мнение против России. Для чего? Это выглядит как информационное сопровождение будущей украинской операции в Донбассе. Украинцам заранее объясняют, что будет война с русскими, раздают автоматы из картона и устраивают психоз. Но Россию еще и провоцируют, в феврале полным ходом начинаются обстрелы Донецка. Что делает Путин? Обстрелы надо остановить, переговоров нет, и тогда он принимает решение о признании Донецка и Луганска. Это поднято для обсуждения, и это был сигнал Зеленскому, что, если вы продолжаете обстрел нашей территории, будет ответ. А что делает Зеленский? А он едет в Мюнхен и совершает свою главную ошибку. Что такое Будапештский меморандум? По этим договорам мы и Украина вывели ядерное оружие с нашей территории. То есть Зеленский в ответ Путину, что будет признание республик, говорит: а мы у себя поставим ядерное оружие. Почему он так себя вел? Наверно, так советовали американцы. А с другой стороны, у украинцев тоже был расчет, что, даже если Россия что-то начнет, это будет в худшем случае операция в Донецке, дальше русские не пойдут.

Андрей Лазуткин:

Но Путин – мастер ассиметричных ходов. От него ждали одного, а он сделал другое. Но поскольку действия были внезапными, даже российское общество оказалось к ним не готово. И пока оппозиция рассказывает, что трупы солдат жгут в крематориях, как действия Путина объясняет Запад? Все же понятно, он очень плохой человек, он напал, чтобы всех убить. Но операция имеет другую цель – это ликвидация наступательного потенциала Украины. Это может случиться быстро или не быстро, и зависит только от западной поддержки. Да, американцы убрали свои части оттуда, сказали, что не будут воевать своими руками. Но они гонят туда оружие, запрещают вести мирные переговоры, помогают спутниками, разведкой, агентурой. Они сделают все, чтобы конфликт был затяжным. А до этого буквально за год нарастили ударную группировку в Донбассе, где сегодня в котлах сидит примерно 200 тысяч человек ВСУ и других структур. Как с ними работает военная пропаганда? Примерно вот так.

Я обращаюсь к украинским военнослужащим. Мы не американцы и не несем вам демократию. Если она у вас есть, то мы ее не тронем. Украина остается украинской. В ближайшее время мы лишим власти режим, который продает вас иностранцам. Андрей Лазуткин:

Понятно, что там не все нацисты, но поскольку это ударная группировка и ее готовили к боевым действиям против России, это самые боеспособные части, какие вообще есть, и поэтому они не сдаются просто так. А Харьков – это их операционная база. ВСУ как раз плевать, живыми будут жители Харькова или мертвыми. Эти территории они считают нелояльными, а местных ненавидят. И чем больше мирных людей погибнет, тем лучше для украинского государства, потому что это опора для русских, предатели, как они считают.

Владимир Путин, президент России:

Жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи здания. А в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжелую технику – пушки, танки загоняют. На крышах и на верхних этажах расставляют пулеметы и снайперов. Только фашисты воевали так.

Андрей Лазуткин:

А отсюда второй вопрос. Вот мы видели, как они воюют в Харькове, на своей территории. А как бы эта ударная группировка действовала в Донецке? Ну, понятно как. Их задача – вернуть только территории, Донбасс – это крупный экономический район, там шахты, предприятия, уголь. Это все надо вернуть под контроль Украины. А что будет с людьми – неважно. Валите в Россию. То есть никто не собирался их принимать обратно по Минским соглашениям, это невозможно для националистов. Либо убивать, либо пусть бегут, а нам нужны только территории. Ну а России нужно выполнить задачи обеспечения ядерной безопасности, и их нельзя выполнить наполовину. Либо ракеты будут стоять в Украине, либо нет. И Путина можно понять. Вот рядом с вами целая страна, которую 8 лет готовят к войне с Россией. Вот эта страна заявляет, что готова принять ядерное оружие от американцев и поставить у себя любые иностранные войска. Переговоры с вами эта страна не ведет, спецслужбы, армия, радикалы там не подчиняются власти, они все имеют внешнее управление через американское посольство. То есть даже бесполезно с кем-то договариваться. И вот у вашей границы такой прекрасный подарок. Конечно, это угроза для России. И война может быть через месяц, через год, через два, но рано или поздно она случится. И начнете ее не вы и на худших для себя условиях.

Андрей Лазуткин:

А еще там будет тактическое ядерное оружие, которое применят без всяких сомнений, и еще непонятно какое, смотря что им поставят американцы – бактериологическое, химические заряды. Вот кому полностью плевать на население, так это им. Например, на экране – кадры удара фосфорным боеприпасом, который американцы применяли в Сирии. И вот Путин принимает решение и начинает военную операцию. Но это вынужденная мера, нет ничего хуже военного конфликта, потому что любой конфликт имеет тяжелые многолетние последствия. Посмотрите, к примеру, на Косово и Сербию. А почему там ничего не наладилось даже через 20 лет? Потому что мир – это не просто прекращение огня. С Украиной необходимо решить вопросы по вступлению в НАТО, по размещению ракет, по ядерному оружию, по восточным и южным территориям – для этого и проводится военная операция. Иначе Донбасс будет не просто замороженным конфликтом, а уже с перспективой применения ядерного оружия.