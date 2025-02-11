В Минске работает выставка фото Березинского биосферного заповедника – автор собирал эти кадры 15 лет

Уникальная природа Березинского биосферного заповедника в объективе фотохудожника. Этот старейший и единственный подобный комплекс в нашей стране стал центральной темой выставки Дениса Ивковича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом общая площадь особо охраняемых природных территорий Беларуси составляет почти 2 миллиона гектаров, или больше 9 % территории страны. В их числе четыре национальных парка и 99 заказников республиканского значения.

Особое место среди них занимает природа северной части республики, включенная во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Миссия этого комплекса – охрана и разведение редких видов птиц и животных, занесенных в Красную книгу. Вся его красота и уникальность отразились в мастерски выполненных фотоработах, запечатлевших кусочки жизни лесного массива и болот.