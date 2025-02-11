Прямой эфир

Арендное жильё для востребованных специалистов станет доступнее

11 февраля 2025 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арендное жилье для востребованных специалистов станет доступнее. Спрос на такие квадратные метры традиционно высокий. И это тренд не только в нашей стране. Поэтому в Беларуси детализировали порядок выделения арендных квартир. Первые в очереди – представители востребованных профессий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это медики, учителя, ученые, работники организаций культуры и молодые специалисты.

В тонкостях разбиралась Юлия Минич.

Арендное жильё для востребованных специалистов станет доступнее-2

Работники организаций культуры, педагоги, медики, ученые и молодые специалисты. Новый указ главы государства об арендном жилье поможет решить квартирный вопрос наиболее востребованным кадрам. Право получить квадратные метры коснется работников, у которых нет в собственности или пользовании жилья. Плюс и невысокая стоимость. Арендная плата будет рассчитываться с учетом понижающего коэффициента.

Арендное жильё для востребованных специалистов станет доступнее-4

Юлия Минич, корреспондент:
Преимущество арендного жилья состоит в том, что оно делает мобильными трудовые ресурсы. Позволяет искать не работу возле дома, а дом возле работы.

Арендное жильё для востребованных специалистов станет доступнее-6

Решения о предоставлении жилья смогут принимать представители местной власти. В свою очередь это будет способствовать закреплению специалистов на местах.

Арендное жильё для востребованных специалистов станет доступнее-8

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
В данном направлении работа только начинается, указ вступит в силу через 3 месяца после публикации, поэтому на сегодня Мингорисполком и облисполком формируют эти перечни. Безусловно, за основу будет взята информация о наличии востребованных вакансий, и с учетом таких специальностей будет сформирован перечень.

Подробности в видео.

# Государственная политика # Юлия Минич

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Кухарев встретился с учащимися финансово-экономического колледжа
11 февраля 2025 17:40

Владимир Кухарев встретился с учащимися финансово-экономического колледжа

В Минске работает выставка фото Березинского биосферного заповедника – автор собирал эти кадры 15 лет
11 февраля 2025 17:33

В Минске работает выставка фото Березинского биосферного заповедника – автор собирал эти кадры 15 лет

Свыше 300 тысяч таможенных операций провели в ТЛЦ «Брест» в 2024-м
11 февраля 2025 17:30

Свыше 300 тысяч таможенных операций провели в ТЛЦ «Брест» в 2024-м