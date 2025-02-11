Арендное жильё для востребованных специалистов станет доступнее

Арендное жилье для востребованных специалистов станет доступнее. Спрос на такие квадратные метры традиционно высокий. И это тренд не только в нашей стране. Поэтому в Беларуси детализировали порядок выделения арендных квартир. Первые в очереди – представители востребованных профессий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это медики, учителя, ученые, работники организаций культуры и молодые специалисты. В тонкостях разбиралась Юлия Минич.

Работники организаций культуры, педагоги, медики, ученые и молодые специалисты. Новый указ главы государства об арендном жилье поможет решить квартирный вопрос наиболее востребованным кадрам. Право получить квадратные метры коснется работников, у которых нет в собственности или пользовании жилья. Плюс и невысокая стоимость. Арендная плата будет рассчитываться с учетом понижающего коэффициента.

Юлия Минич, корреспондент:

Преимущество арендного жилья состоит в том, что оно делает мобильными трудовые ресурсы. Позволяет искать не работу возле дома, а дом возле работы.

Решения о предоставлении жилья смогут принимать представители местной власти. В свою очередь это будет способствовать закреплению специалистов на местах.