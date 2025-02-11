Свыше 300 тысяч таможенных операций провели в ТЛЦ «Брест» в 2024-м

Ответ санкционному давлению. Свыше 300 тысяч таможенных операций провели в транспортно-логистическом центре «Брест» в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перевалочный хаб находится вблизи крупнейшего в СНГ грузового пункта пропуска «Козловичи».

Уже на протяжении 10 лет в «ТЛЦ-Брест» проводят операции по хранению, перевалке и транспортировке грузов. На фоне введения ограничений со стороны Евросоюза с апреля 2022 года к компетенциям центра добавились и так называемые «перецепка» и «перегрузка» для автомобилей, которые следуют через Беларусь.

Юрий Пылик, начальник таможенного поста «Брест-ТЛЦ»:

Сейчас процедура доставки товара прерывается в специальном месте, и в специально установленном месте товары помещаются под процедуру таможенного транзита. И уже следуют до конечного своего получателя. Таможенный пост участвует в реализации системы управления рисками. Так, в 2024 году должностными лицами поста осуществлены около 1,5 тысячи досмотров. Как результат – выявлены административные нарушения на сумму свыше 11 миллионов белорусских рублей.

В честь десятилетия таможенного поста «Брест-ТЛЦ» выдающиеся сотрудники получили заслуженные награды. Для брестской таможни 2024 год стал рекордным – объемы поступлений взимаемых платежей в бюджет выросли на 10 %. Это максимальное значение за последнее десятилетие. Суммарная стоимость изъятых товаров составила 24 миллиона рублей. Не снижается динамика перемещения грузов и физических лиц. В среднем ежесуточно границу пересекали 8 тысяч человек. Внимание уделяли и срокам оформления – по отдельным операциям ожидание не превышало пяти минут. За минувший год по фактам нарушений, выявленным Брестской таможней, возбудили 133 уголовных дела – от перемещения наркотиков до контрабанды. В Бресте пресекли 18 фактов ввоза боеприпасов и оружия.