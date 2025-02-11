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Владимир Кухарев встретился с учащимися финансово-экономического колледжа

11 февраля 2025 17:40
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В столице начали проектирование четвертой линии метрополитена. Она будет кольцевой. Ее протяженность составит 25 километров. По генплану запланировано 17 станций, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев встретился с учащимися финансово-экономического колледжа-2

О развитии столичной подземки и городской инфраструктуры шла речь на встрече председателя Мингорисполкома с учащимися финансово-экономического колледжа. Также говорили о новых знаковых проектах. Например, в Минске хотят открыть Дом молодежи. С кинозалом, медиацентром и другими локациями. В нем будут проходить тематические мероприятия, например, проект «Минская смена». В открытом диалоге с мэром столицы приняли участие около сотни человек. От учащихся и преподавателей поступили десятки разнообразных вопросов.

Владимир Кухарев встретился с учащимися финансово-экономического колледжа-4

Елизавета Бритун, учащаяся Минского государственного финансово-экономического колледжа:
Речь была достаточно душевная. Очень понравилось, что мэр общается с нами на равных.

Владимир Кухарев встретился с учащимися финансово-экономического колледжа-6

Артем Карпович, учащийся Минского государственного финансово-экономического колледжа:
Впервые на таком мероприятии присутствовал, было очень интересно узнать что-то новое для себя. Мы как будущие экономисты страны спрашивали вопросы, касающиеся экономики, узнали для себя более подробно, какие-то моменты уточнили.

Владимир Кухарев встретился с учащимися финансово-экономического колледжа-8

Минскому государственному финансово-экономическому колледжу в 2025 году исполняется 95 лет. Здесь готовят специалистов для финансовой и налоговой систем, страховых организаций и банковской сферы.

# Владимир Кухарев # Молодежь Беларуси

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