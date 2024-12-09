В Смолевичском районе пройдёт конкурс на лучшее новогоднее оформление

В Смолевичском районе выберут лучшее новогоднее оформление. Жюри будет оценивать яркое убранство всех административных объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учитывается ряд факторов: идея, креативность и реализация.

Во 2-й средней школе уже царит особая атмосфера. Подготовку здесь начали заранее, чтобы всех удивить. На главном крыльце установили декорации. Это сказочный дом и паровоз. Окна и фасад украшены иллюминацией. Внутри здания оформили три фотозоны. Не раз учреждение становилось победителем конкурса, поэтому задача у коллектива – в этом году не остаться без награды.

Вероника Нехайчик, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома: Конкурс включает в себя пять номинаций: для организаций как города Смолевичи, так и района, а также номинации для частных домовладении. С этого года у нас введены две новые номинации: украшение окон и балконов в городе и на территории сельсовета. При подведении итогов конкурса будет учитываться оригинальность и общая целостность концепции украшения всего объекта.

Ольга Каргина, директор средней школы № 2:

В этом году мы даже создали творческую группу, которая называется «Готовимся к Новому году». Начали мы свою работу в сентябре месяце, придумали разные идеи. Для каждого этажа была разработана своя концепция. Ребята месяцы вместе с учителями их изготавливали.

Подать заявку можно до 22 декабря. Итоги конкурса подведут уже в новом году. Победители будут награждены денежными премиями.