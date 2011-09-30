«Эффект Дожинок»: в Молодечно обновили две основные площади, 17 улиц, две с половиной сотни домов

Молодечно стал пятнадцатым городом в Беларуси, где сработал «эффект Дожинок». Формально это, конечно же, праздник тружеников села. Сегодня все для них и в их честь. Но праздник пройдет, а все что сделано к этому дню останется для людей.

Это сегодня город при параде. А за несколько месяцев до республиканского праздника он был похож на одну большую стройку. Шутка ли — в работе было порядка 1000 объектов, от центра до окраин. Дело спорилось на глазах у жителей.

За такой «капитальный» ремонт города взялись засучив рукава. Как итог — обновили две основные площади, 17 улиц, две с половиной сотни домов. По сути жители города получили новую трассу «Минск-Молодечно» и амфитеатр в центре. В парке Победы, где проходят основные торжества Дожинок, создали специальную гидросистему. Здесь украшением стали фонтаны и новые водохранилища.

Глава государства визит в столицу нынешних Дожинок начинает не с торжеств, а с рабочих вопросов. Что сделано в городе и районе, рассказывают президенту. В первую очередь — спортивно-развлекательный центр. Такого в Молодечно прежде не было. В комплексе — ледовая арена, тренажерный зал, боулинг, кафе, бассейн, спортивные площадки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко внимательно осмотрел весь комплекс. Главное трпебвоание главы государства — этот и все подобные комплексы должны уметь зарабатывать.

Здесь же заходит разговор и том, как в целом развивается Молодеченский район. Губернатор Минщины рассказывает, что Дожинки стали поводом обновить не только районный центр. Под эту марку привели в порядок и другие поселки. Обновили фермы и многое другое. Такой подход главе государства пришелся по душе.

Александр Лукашенко:

Ты, в отличие от других, что мы делали в прошлые годы, задействовал весь район и кое-что сделал для области. Это впервые в таком масштабе. Молодец, это правильно. Не просто отлизал улицы, дома покрасил и что-то построил в Молодечно, а весь район поднял, потому что Молодеченский район – это масштабный район, показательный, основательный. И он был запущен. Привел в порядок Молодечно. Но самое главное – уделил внимание районному центру, как никто. Сельскому хозяйству.

В докладе чиновников все было гладко. Так ли на самом деле, президент решил убедиться лично, что происходит на местах. Александр Лукашенко решил отказаться от предложенного маршрута. Принял решение заехать на любую ближайшую ферму. Без подготовки.

На агроферме «Лебедево» такого визитера не ждали. Не растерявшись, доложили как идет строительство новой фермы, и реконструкция старых помещений.

Эти Дожинки дали молодеченцам и еще бонус. Одни из главных. В городе реконструировали детскую больницу. Она основана в 1955 году. Лечат здесь также детей из Мядельского, Вилейского и Воложинского районов. С новым оборудование грудничкам смогут сделать сложнейшие операции — при необходимости. Усилия в этой части позволяют сократить младенческую смертность и медленно, но верно увеличивать рождаемость. Потому так много внимания детским отделениям, родильным, хирургическим. В разгоровре о медицинской помощи людям зашла речь и о финансовой поддержке – зарплаты бюджетников подрастут.

Александр Лукашенко:

Где-то на 25% зарплата у них вырастет. Это мы делаем для госслужащих, военных, врачей, учителей и так далее.

В целом, развитие района глава государства оценил положительно. Но без ложки дёгтя не обошлось. Ещё с воздуха президент заметил, что стоительство жилья идёт в том числе и на земле, которая могла бы оказаться полезной и в сельском хозяйстве. Впредь такого быть не должно.

На въезде в Молодечно возводят новый микрорайон из 23 домов. 10 уже готовы В будущем году здесь будут школа и детсад. В общем, в планах много. Дожинки подстегнули район — ну а дальше сами.