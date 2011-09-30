Лукашенко: Надевайте коньки, берите клюшку и побегаем, посмотрите, как я передвигаюсь

По традиции Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Тема из интернет-пространства. О якобы поиске Президентом Беларуси убежища в другой стране и вообще наличии серьезных проблем со здоровьем у Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Если бы я готовился бежать из страны, то я бы не вылизывал, наверное, так страну, как делаю это в последние месяцы, последние дни. Я здесь родился, вырос и умру здесь.

Что касается моего состояния здоровья, то им передайте, что президент смертельно болен, пускай выстраиваются в очередь, завтра трон освободится — кто первый вскочит туда, тот и будет президентом. А если всерьёз, я могу вас завтра утром пригласить на тренировку. Приходите, приводите, кого вы сочтете нужным — под свою ответственность, даже служба безопасности не будет проверять. Надевайте коньки, берите клюшку и побегаем, посмотрите, как я передвигаюсь, как я хожу. Я не скажу, что я великий спортсмен, но я как-то за собой не обнаружил нервной неровной походки и бледнолицым никогда не был. Пускай они успокоятся и занимаются своим здоровьем, а вообще радоваться тому, что кто-то в нашей стране, особенно, глава государства заболел, ещё что-то случилось, — это дурной тон. Нехорошим попахивает, этих людей надо подальше держать от политики.

Вы не волнуйтесь, я вполне нормально себя чувствую. Хотя, конечно, если откровенно говорить, этот год для меня был очень тяжелым. Вы помните: конец прошлого года, предвыборную кампанию — сколько вымотали здоровья, президентские выборы, особенно, что творилось после них, начало года было непростым, смена правительства, ажиотаж, на валютном и потребительском рынке, который нам подбрасывали со всех сторон, пытаясь скрутить в бараний рог, потом теракт в метро. Вы понимаете, что все это ложилось на мое сердце, и рубцов там уже предостаточно. Потом надо было посеять в сложных условиях, не остановить жизнь, потом убрать и это на фоне всех этих драк, скандалов.

Подводя черту, скажу — страну они не получат. Как бы они не пыжились, что бы они не делали. Но поймите одно: если они сегодня сидят и шепчутся с Сикорским в Польше, или с Меркель в Германии, или ещё с кем-то — что им, делать нечего этим людям, как принимать ничего не значащую колонну из Беларуси? Да нет, это пятая колонна, которая пытается схватить страну. Естественно, они всё будут делать в интересах тех, кто их сегодня тащит к власти. Какую политику Польша — руководство Польши, не народ, руководство, типа этих Сикорских — проводит в отношении меня, вы прекрасно понимаете. Вы хотите такой судьбы — уверен, ни одни белорус этого не хочет, за исключением отморозков, которые за это получают определённые деньги. Исходя из этого, я заявляю: страну они не получат, чего бы мне это ни стоило. Даже если это будет стоить моей крови, смерти — это ничего не стоит по сравнению с тем, что я должен сберечь и передать другим людям нормальную страну, в которой жить будут не только ваши дети, вы же ещё молодые, вам же ещё жить. И как бы меня ни хоронили, я тоже ещё рассчитываю ещё пожить в этой прекрасной уютной стране.

Мы нормальная страна. Ну да, вот немножко шелохнулись. Сегодня подписал указ о повышении зарплаты на 25%, поддержим пенсионеров — пенсии повысим. Мы вполне спокойно нашил эти деньги. Это не инфляционные деньги, они есть в бюджете, в фондах специальных, предприятиях. И мы спокойно вырулим на то, что было. Главное, чтобы был покой, было, что поесть и во что одеться. Поесть — больше, чем в прошлом году, мы накормим свой народ. Одеть — мы народ оденем. В школу надо было детишек отправить — мы их отправили, как бы сложно не было, поддержали многодетных и так далее. Мы будем делать всё, чтобы не снизить тот уровень поддержки народа, который мы всегда демонстрировали. Мы ни в коем случае от этой политики не отойдём.