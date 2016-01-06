Ее зовут Ланесра: жена лишь через два года узнала, что муж назвал дочь в честь «Арсенала»

Новости Австралии. Супружеская пара из Австралии дала дочери весьма необычное имя.

Назвать дочь Ланесрой предложил отец.

Мама не сопротивлялась и даже сочла его «уникальным и романтичным».

И только спустя два года муж рассказал жене, что в имени дочурки он зашифровал название своей любимой футбольной команды.