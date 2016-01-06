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Ее зовут Ланесра: жена лишь через два года узнала, что муж назвал дочь в честь «Арсенала»

06 января 2016 11:02
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Новости Австралии. Супружеская пара из Австралии дала дочери весьма необычное имя.

Назвать дочь Ланесрой предложил отец.

Мама не сопротивлялась и даже сочла его «уникальным и романтичным».

И только спустя два года муж рассказал жене, что в имени дочурки он зашифровал название своей любимой футбольной команды.

Ее зовут Ланесра: жена лишь через два года узнала, что муж назвал дочь в честь «Арсенала»-1

Обратите внимание: Ланесра – это Арсенал, прочитанный наоборот.

Кстати, ранее олимпийский чемпион, британский бегун Мо Фара заявил, что хотел назвать сына Арсеналом, но супруга не поддержала.

В конце прошлого года мы рассказывали о необычной тенденции, установившейся в Великобритании.

Родители все чаще стали называть своих детей в честь фотофильтров сети Instagram. Подробнее здесь

# общество # Фотофакт # Дети

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