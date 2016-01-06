Ее зовут Ланесра: жена лишь через два года узнала, что муж назвал дочь в честь «Арсенала»

Новости Австралии. Супружеская пара из Австралии дала дочери весьма необычное имя.
Назвать дочь Ланесрой предложил отец.
Мама не сопротивлялась и даже сочла его «уникальным и романтичным».
И только спустя два года муж рассказал жене, что в имени дочурки он зашифровал название своей любимой футбольной команды.
Обратите внимание: Ланесра – это Арсенал, прочитанный наоборот.
Кстати, ранее олимпийский чемпион, британский бегун Мо Фара заявил, что хотел назвать сына Арсеналом, но супруга не поддержала.
В конце прошлого года мы рассказывали о необычной тенденции, установившейся в Великобритании.
Родители все чаще стали называть своих детей в честь фотофильтров сети Instagram. Подробнее здесь.