«С Рождеством, солнышко мое»: Мадонна не сердится на сына, который «забанил» ее в Instagram

Новости США. В результате очередных трений между Мадонной и ее 15-летним сыном Рокко Ричи, парень отписался от аккаунта матери в Сети Instagram и занес ее в черный список.
Эта, казалась бы, бытовая ситуация только усложняет жизнь Мадонны, которая сейчас судится с бывшим мужем Гаем Ричи из-за родительских прав.
К слову, как раз таки у отца-режиссера и мачехи Рокко модели Джеки Энсли доступ к закрытой странице есть. Как и еще у 138 тысяч случайных пользователей, которые могут видеть снимки Ричи-младшего.
Что заставило парня пойти на такой шаг, неизвестно. Вероятной причиной поступка может быть то, что сына смущали записи Мадонны о нем в своем паблике. А может и другое:
без доступа к аккаунту сына маме труднее его контролировать.
А в записях Рокко нередко прослеживается тема марихуаны.
Рокко Ричи (комментарий к одному из собственных фото в Instagram):
«#stoned #to #the #bone #IMNOTJOKINGATALL» (#обкурился, #кромешуток).
Помимо этого он выложил несколько снимков, озаглавив их «the ganja man» («торговец наркотиками»). На одном присутствует подозрительного вида сигарета, а еще на двух – сам «ганджамен» в одежде с изображением листьев каннабиса.
Но вся эта кибер-драма не отразилась на отношении Мадонны к сыну.
Мама отметила Рождество в компании своих троих детей Лурдеса, Мерси и Дэвида.
Тоскуя по Рокко, певица опубликовала совместное фото в Instagram и написала:
«С Рождеством, солнышко мое».
Исполнительница надеется, что подростковые причуды сына пройдут.
Еще в декабре Мадонна в судебном порядке пыталась заставить Рокко вернуться из-за границы к ней на Рождество.
Она выиграла дело, и парень должен был прилететь в Америку незадолго до начала нового учебного года. Но он остался жить в Лондоне.
Фанаты переживают и ожидают, что в скором времени родные помирятся и вновь «подпишутся» друг на друга.