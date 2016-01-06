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«С Рождеством, солнышко мое»: Мадонна не сердится на сына, который «забанил» ее в Instagram

06 января 2016 09:45
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Новости США. В результате очередных трений между Мадонной и ее 15-летним сыном Рокко Ричи, парень отписался от аккаунта матери в Сети Instagram и занес ее в черный список. 

Эта, казалась бы, бытовая ситуация только усложняет жизнь Мадонны, которая сейчас судится с бывшим мужем Гаем Ричи из-за родительских прав.

К слову, как раз таки у отца-режиссера и мачехи Рокко модели Джеки Энсли доступ к закрытой странице есть. Как и еще у 138 тысяч случайных пользователей, которые могут видеть снимки Ричи-младшего. 

«С Рождеством, солнышко мое»: Мадонна не сердится на сына, который «забанил» ее в Instagram -1

Что заставило парня пойти на такой шаг, неизвестно. Вероятной причиной поступка может быть то, что сына смущали записи Мадонны о нем в своем паблике. А может и другое: 

без доступа к аккаунту сына маме труднее его контролировать. 

А в записях Рокко нередко прослеживается тема марихуаны.

Рокко Ричи (комментарий к одному из собственных фото в Instagram):
«#stoned #to #the #bone #IMNOTJOKINGATALL» (#обкурился, #кромешуток).

Помимо этого он выложил несколько снимков, озаглавив их «the ganja man» («торговец наркотиками»). На одном присутствует подозрительного вида сигарета, а еще на двух – сам «ганджамен» в одежде с изображением листьев каннабиса.

Но вся эта кибер-драма не отразилась на отношении Мадонны к сыну.

Мама отметила Рождество в компании своих троих детей Лурдеса, Мерси и Дэвида. 

Тоскуя по Рокко, певица опубликовала совместное фото в Instagram и написала:

«С Рождеством, солнышко мое».

«С Рождеством, солнышко мое»: Мадонна не сердится на сына, который «забанил» ее в Instagram -4

Исполнительница надеется, что подростковые причуды сына пройдут.

Еще в декабре Мадонна в судебном порядке пыталась заставить Рокко вернуться из-за границы к ней на Рождество. 

Она выиграла дело, и парень должен был прилететь в Америку незадолго до начала нового учебного года. Но он остался жить в Лондоне.

Фанаты переживают и ожидают, что в скором времени родные помирятся и вновь «подпишутся» друг на друга. 

Мадонна: живая легенда в цитатах и фотографиях. Читайте в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# общество # Фотофакт # Звезды # Мадонна

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