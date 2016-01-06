«С Рождеством, солнышко мое»: Мадонна не сердится на сына, который «забанил» ее в Instagram

Новости США. В результате очередных трений между Мадонной и ее 15-летним сыном Рокко Ричи, парень отписался от аккаунта матери в Сети Instagram и занес ее в черный список.

Эта, казалась бы, бытовая ситуация только усложняет жизнь Мадонны, которая сейчас судится с бывшим мужем Гаем Ричи из-за родительских прав.

К слову, как раз таки у отца-режиссера и мачехи Рокко модели Джеки Энсли доступ к закрытой странице есть. Как и еще у 138 тысяч случайных пользователей, которые могут видеть снимки Ричи-младшего.