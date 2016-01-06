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Новое подразделение ПВО заступило на боевое дежурство в Минской области

06 января 2016 06:08
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Новости Беларуси. Новое подразделение ПВО заступило на боевое дежурство в Минской области. Оно создано для совершенствования системы противовоздушной обороны нашего государства, повышения возможностей радиотехнических войск и обеспечения безопасности полетов. На вооружении здесь новые и модернизированные на отечественных предприятиях автоматизированные системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мы создали единую систему радиолокационной разведки вокруг Минска на предельно малых, малых высотах и уже можем обеспечить контроль на всех высотах за воздушными судами, осуществляющими полеты вокруг нашей столицы.

# общество # Олег Двигалев # Вооруженные силы Республики Беларусь

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