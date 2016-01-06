Новости Беларуси. Новое подразделение ПВО заступило на боевое дежурство в Минской области. Оно создано для совершенствования системы противовоздушной обороны нашего государства, повышения возможностей радиотехнических войск и обеспечения безопасности полетов. На вооружении здесь новые и модернизированные на отечественных предприятиях автоматизированные системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы создали единую систему радиолокационной разведки вокруг Минска на предельно малых, малых высотах и уже можем обеспечить контроль на всех высотах за воздушными судами, осуществляющими полеты вокруг нашей столицы.