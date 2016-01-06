Министр внутренних дел Беларуси 6 января сотрудникам МВД вручил погоны полковника

Новости Беларуси. Кодекс чести и дань традициям. 6 января в столице прошла церемония вручения погон сотрудникам МВД. Знаковое событие состоялось в зале Победы музея истории Великой отечественной войны. В торжественной обстановке сотрудникам внутренних дел и внутренних войск присвоили звание полковника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Рыжанков, начальник отдела внутренних дел Осиповичского райисполкома:

Звание полковника – это почетное звание. Многие стремятся к этому званию, в том числе в милиции, в Вооруженных Силах, но не каждого постигает такая честь, потому что полковник – это звучит гордо. И вдвойне приятно, что погоны полковника милиции я получил из рук министра внутренних дел Республики Беларусь.

Владислав Усольцев, начальник главного управления кадров Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Чтобы достичь такого высокого звания, конечно же, здесь многие годы службы, работы, много выполнено поставленных задач, вложено очень много терпения, умения, профессионализма. Для меня это значит, что оправдана руководством МВД моя работа. И мы будем стараться гордо нести это звание и выполнять все поставленные перед нами задачи.