Единый день приёма граждан. Сенаторы встретятся с населением большинства крупных городов Гродненской области

Новости Беларуси. Единый день приема граждан в Гродненской области. Представители Совета Республики 8 декабря проведут встречи с населением большинства крупных городов региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо Гродно, в списке Скидель, Островец, Новогрудок, Кореличи, Дятлово, Сморгонь и Мосты. В Лиде прием граждан проведет глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Предварительная запись будет осуществляться по телефонам 6 и 7 декабря с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.