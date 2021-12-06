Единый день приёма граждан. Сенаторы встретятся с населением большинства крупных городов Гродненской области

Новости Беларуси. Единый день приема граждан в Гродненской области. Представители Совета Республики 8 декабря проведут встречи с населением большинства крупных городов региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Единый день приема граждан в Гродненской области. Представители Совета Республики 8 декабря проведут встречи с населением большинства крупных городов региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо Гродно, в списке Скидель, Островец, Новогрудок, Кореличи, Дятлово, Сморгонь и Мосты. В Лиде прием граждан проведет глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова.
Предварительная запись будет осуществляться по телефонам 6 и 7 декабря с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Помочь людям, ответить на волнующие вопросы, выслушать просьбы, предложения и жалобы готовы по 10 адресам.
Традиционно людей ждут в райисполкомах. Практика проведения единого дня приема граждан сенаторами в том либо ином регионе не новая. Благодаря такой форме работы представители законодательной власти помогают местной решать проблемы жителей.