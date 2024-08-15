Единый день информирования проходит в Беларуси

В рамках Единого дня информирования встречу с работниками строительно-монтажного треста № 16 Новополоцка провел помощник Президента – инспектор по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Левкович подчеркнул, сегодня наша страна – объект неприкрытой гибридной агрессии, развязанной коллективным Западом. Провокаторы активно генерируют негативные инфоповоды, в том числе используя для этого технологии искусственного интеллекта. Ежегодно Министерство информации блокирует около тысячи новых деструктивных интернет-ресурсов. Помимо основного вопроса, обсудили проблемы дефицита кадров в строительной отрасли, оплаты труда и транспортного сообщения. По каждому обращению будут приняты соответствующие решения.

Алеся Багрец, юрист строительно-монтажного треста № 16 Новополоцка: Сегодняшняя встреча прошла продуктивно. Нам понятным, доступным языком рассказали, даже показали на слайдах, видео, как отличить информацию фейковую от действительно настоящей информации. Потому что сейчас при просмотре новостных лент в интернете очень много фейков. Конечно, каждый должен уметь отличить фейк от действительной информации.

В рамках рабочего визита Сергей Левкович также оценил степень готовности школ города к новому учебному году. В этом году на обновление учреждений образования Новополоцка выделено около 3 миллионов рублей. Средства направили на косметические ремонты кабинетов, актовых и спортивных залов, закупку нового оборудования для компьютерных классов и трудовых мастерских, приобретение холодильных и технологических приборов для столовых. 2 сентября за парты сядут около 10 тысяч юных новополочан. Порядка тысячи из них – первоклассники. Школы практически готовы ко встрече с детьми.

Сергей Левкович, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

В Новополоцке подготовка школ находится на завершающей стадии. Практически все акты готовности подписаны, утверждены председателем горисполкома, за некоторыми отдельными нюансами, которые требуется дошлифовать. Например, как мы видели в 10-й школе в завершающей стадии подготовка спортивного зала. Я не вижу проблемы, это все будет готово. Проведена определенная большая работа по подготовке школ к новому учебному году, ресурсы практически все освоены. И никаких сомнений, что 2 сентября, к началу учебного года, обновленные школы откроют свои двери для наших детей.

Также помощник президента – инспектор по Витебской области уделил внимание теме благоустройства Новополоцка и ознакомился с проектом реконструкции парка культуры и отдыха.