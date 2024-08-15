Лукашенко: «Мы с Россией не готовы увеличить фронт на 1200 километров. И Курск это показал»
Беларусь не хочет войны против НАТО, не хочет эскалации, но, если переступят нашу госграницу, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено. Об этом заявил Президент Беларуси сегодня ведущему и журналисту телеканала «Россия» в интервью для итоговой программы «Большие воскресные вести», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: на Западе нет ответственных политиков. Подробности.
Отвечая на вопрос о недавних инцидентах с украинскими беспилотниками, которые на прошлой неделе были сбиты силами ПВО Беларуси в районе Костюковичей, Александр Лукашенко был категоричен и в очередной раз напомнил: если речь идет о защите Беларуси, у него красных линий нет.
Евгений Попов, ведущий телеканала «Россия»:
После вашей реакции была реакция МИД Украины: нечего и обсуждать. Это не тема, над которой мы задумываемся. Вот это хамство со стороны украинских официальных лиц, оно когда-то закончится?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Оно идет от «95-го квартала». Есть что обсуждать. Мы получили сигналы сразу же от тех, кто ответственно ведет политику, и от военных украинских. Они озаботились. А что? А потом же они перебросили подразделения к нашей границе, дополнительно, когда мы увидели, что мы формируем соответствующее подразделение на границе. И они, вот вы видели их, они заняли свои позиции. Позиции, которые нами определены были давно. Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время «Ч», каждое подразделение (рота, батальон) должны выйти и стать на свою позицию. Каждому определены. Бригады известны наши, батальонные тактические группы известны, там будет их не менее 20. Не менее, больше будет. И они это увидели.
Они постоянно нам говорили и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому, что мы с Россией не готовы увеличить фронт на 1 200 километров. И Курск это показал. Что это надо объявлять мобилизацию, чего хочет Запад от нас и прежде всего от России – чтобы изнутри взбудоражить общество. Поэтому мы к этому не готовы, мы это не хотим. Мы не хотим эскалации и мы не хотим этой войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают, и на это пойдут, у нас другого выхода не будет. И никаких, Женя, никаких – можешь это прямо в своей передаче подчеркнуть – никаких красных линий не будет. Она есть, эта линия – государственная граница. Как только наступили на нее, говорю как пограничник, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказы в сейфах, как положено.
Ответил глава государства и на вопрос о красной кнопке, готовности ее нажать и нюансах работы Союзного государства. Интервью длилось без малого два часа, по его итогам Евгений Попов отметил деловой подход Александра Лукашенко и конкретику ответов на самые злободневные вопросы.