Лукашенко: «Мы с Россией не готовы увеличить фронт на 1200 километров. И Курск это показал»

Беларусь не хочет войны против НАТО, не хочет эскалации, но, если переступят нашу госграницу, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено. Об этом заявил Президент Беларуси сегодня ведущему и журналисту телеканала «Россия» в интервью для итоговой программы «Большие воскресные вести», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: на Западе нет ответственных политиков. Подробности.

Отвечая на вопрос о недавних инцидентах с украинскими беспилотниками, которые на прошлой неделе были сбиты силами ПВО Беларуси в районе Костюковичей, Александр Лукашенко был категоричен и в очередной раз напомнил: если речь идет о защите Беларуси, у него красных линий нет. Евгений Попов, ведущий телеканала «Россия»:

После вашей реакции была реакция МИД Украины: нечего и обсуждать. Это не тема, над которой мы задумываемся. Вот это хамство со стороны украинских официальных лиц, оно когда-то закончится?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Оно идет от «95-го квартала». Есть что обсуждать. Мы получили сигналы сразу же от тех, кто ответственно ведет политику, и от военных украинских. Они озаботились. А что? А потом же они перебросили подразделения к нашей границе, дополнительно, когда мы увидели, что мы формируем соответствующее подразделение на границе. И они, вот вы видели их, они заняли свои позиции. Позиции, которые нами определены были давно. Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время «Ч», каждое подразделение (рота, батальон) должны выйти и стать на свою позицию. Каждому определены. Бригады известны наши, батальонные тактические группы известны, там будет их не менее 20. Не менее, больше будет. И они это увидели.