Крупнейший в мире смотр достижений в сфере обработки металла и станкостроения проходит в Минске

Новости Беларуси. Крупнейший в мире смотр достижений в сфере обработки металла и станкостроения проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке представлены лучшие образцы продукции, которые сегодня производят белорусские и зарубежные предприятия: от мелких деталей для сборки грузовой и сельскохозяйственной техники до крупногабаритных станков. Выставка считается одной из самых значимых и востребованных на всем постсоветском пространстве.

Константин Климин, представитель АНО Конгресс-Бюро Башкортостана «Офис-Группа» в Беларуси:

Сегодня на выставке машиностроения – 2022 представлены семь компаний из Республики Башкортостан, в том числе станкостроительные компании, которые сегодня уже в третий день работает. Провели много встреч. Данная выставка, я считаю, полезна для машиностроительного комплекса Республики Башкортостан, Республики Беларусь.

Сергей Радевич, представитель ООО «МДФ-КЛ»:

На выставке представлено демонстрационное оборудование, где можно попробовать все, что мы предлагаем на рынке республики. Это и сварочные материалы и оборудование для ручной дуговой сварки, сварки в среде защитных газов, аргонодуговой сварки. Выставка проходит очень плотно. Большое количество посетителей, что не может не радовать. Соответственно, обработка материалов и металлов в нашей республике очень востребована, что доказывает большая посещаемость нашего стенда.