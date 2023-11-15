Непростые судьбы. Как бывшим заключенным помогают вернуться к нормальной жизни?

Новости Беларуси. Социальная адаптация людей, которые когда-то преступили черту закона, – задача государства. Бывшие заключенные нуждаются в трудоустройстве, медицинской помощи, социальном обслуживании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их непростые судьбы – на контроле наблюдательных комиссий. Как научить жить снова? Ответ на этот вопрос искали сообща представители сразу нескольких служб в Витебске на выездном заседании уголовно-исполнительной инспекции. Александра Ходюкова расскажет, как бывшим заключенным помогают вернуться к жизни в обществе.

Вы состоите у нас на учете с 14.12.2021, правильно? За плечами Валерия Моцара несколько сроков по разным статьям. Однажды оступившись, он долгое время не мог вернуться к нормальной жизни. Лишь недавно окончательно завязал с пагубными привычками и взглянул на мир не через решетку. Сегодня мужчина рассматривает сразу несколько предложений о новой работе. Ведь главная задача наблюдательной комиссии – помочь бывшим заключенным трудоустроиться.

Василий Моцар:

Мне выдали две вакансии на работу. Очень доволен, надеюсь, что к 1 декабря выйду на производство работать. После освобождения твердо стал на путь исправления, не хочу больше возвращаться в места не столь отдаленные. У меня любимая семья, любимый сын.

Наблюдательная комиссия администрации Первомайского района Витебска собирается каждый месяц. Тем, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, помогают не только найти работу, но и получить медицинскую, психологическую, юридическую и гуманитарную помощь.

Татьяна Лазуркина, заместитель главы администрации Первомайского района Витебска:

Присутствуют представители предприятий-работодателей на наших заседаниях. Сегодня, как и всегда, уделяем внимание нашим представителям предприятий ЖКХ. Это «Спецавтобаза», ЖРЭТ Витебска у нас присутствует, «Зеленстрой». Возможно, уже сегодня наши наниматели найдут себе необходимых, нужных им работников. В этом году мы рассмотрели более 350 человек, 26 из них мы оказали помощь в трудоустройстве. Они на сегодняшний момент уже работают.

Евгений Якушевич, начальник уголовно-исполнительной инспекции ОВД администрации Первомайского района Витебска:

На данную комиссию в первую очередь приглашаются лица, освобожденные из мест лишения свободы, с целью оказания помощи в трудоустройстве, лица, которые не имеют постоянного места жительства, а также утратившие социально полезные связи. Нам удалось снизить уровень рецидивной преступности. Как общей, так и не работающими лицами.

В прямом смысле спасают бывших заключенных и сотрудники МЧС. Сегодня они провели для них интерактивную экскурсию по центру безопасности. И продемонстрировали, как влияют на организм табак, алкоголь и наркотики. А также объяснили, как правильно действовать при чрезвычайных происшествиях.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:

Акция «Не прожигай свою жизнь» направлена на предупреждение пожаров и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Если обратиться к статистике, на сегодня в Витебской области погибли уже 55 человек именно по этой причине. И это более 80 % от всех погибших граждан.