Непростые судьбы. Как бывшим заключенным помогают вернуться к нормальной жизни?
Новости Беларуси. Социальная адаптация людей, которые когда-то преступили черту закона, – задача государства. Бывшие заключенные нуждаются в трудоустройстве, медицинской помощи, социальном обслуживании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их непростые судьбы – на контроле наблюдательных комиссий. Как научить жить снова? Ответ на этот вопрос искали сообща представители сразу нескольких служб в Витебске на выездном заседании уголовно-исполнительной инспекции.
Александра Ходюкова расскажет, как бывшим заключенным помогают вернуться к жизни в обществе.
Вы состоите у нас на учете с 14.12.2021, правильно?
За плечами Валерия Моцара несколько сроков по разным статьям. Однажды оступившись, он долгое время не мог вернуться к нормальной жизни. Лишь недавно окончательно завязал с пагубными привычками и взглянул на мир не через решетку. Сегодня мужчина рассматривает сразу несколько предложений о новой работе. Ведь главная задача наблюдательной комиссии – помочь бывшим заключенным трудоустроиться.
Василий Моцар:
Мне выдали две вакансии на работу. Очень доволен, надеюсь, что к 1 декабря выйду на производство работать. После освобождения твердо стал на путь исправления, не хочу больше возвращаться в места не столь отдаленные. У меня любимая семья, любимый сын.
Наблюдательная комиссия администрации Первомайского района Витебска собирается каждый месяц. Тем, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, помогают не только найти работу, но и получить медицинскую, психологическую, юридическую и гуманитарную помощь.
Татьяна Лазуркина, заместитель главы администрации Первомайского района Витебска:
Присутствуют представители предприятий-работодателей на наших заседаниях. Сегодня, как и всегда, уделяем внимание нашим представителям предприятий ЖКХ. Это «Спецавтобаза», ЖРЭТ Витебска у нас присутствует, «Зеленстрой». Возможно, уже сегодня наши наниматели найдут себе необходимых, нужных им работников. В этом году мы рассмотрели более 350 человек, 26 из них мы оказали помощь в трудоустройстве. Они на сегодняшний момент уже работают.
Евгений Якушевич, начальник уголовно-исполнительной инспекции ОВД администрации Первомайского района Витебска:
На данную комиссию в первую очередь приглашаются лица, освобожденные из мест лишения свободы, с целью оказания помощи в трудоустройстве, лица, которые не имеют постоянного места жительства, а также утратившие социально полезные связи. Нам удалось снизить уровень рецидивной преступности. Как общей, так и не работающими лицами.
В прямом смысле спасают бывших заключенных и сотрудники МЧС. Сегодня они провели для них интерактивную экскурсию по центру безопасности. И продемонстрировали, как влияют на организм табак, алкоголь и наркотики. А также объяснили, как правильно действовать при чрезвычайных происшествиях.
Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:
Акция «Не прожигай свою жизнь» направлена на предупреждение пожаров и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Если обратиться к статистике, на сегодня в Витебской области погибли уже 55 человек именно по этой причине. И это более 80 % от всех погибших граждан.
Успешная социальная адаптация людей, вернувшихся из мест лишения свободы, снижает риск совершения повторных преступлений. Государственные службы уделяют достаточное внимание такой профилактике. Но главным остается внутренняя мотивация самого человека.