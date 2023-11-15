Весна в ноябре: под Смолевичами распустилась верба

Новости Беларуси. Аномально теплая осень продолжает удивлять белорусов. Температура воздуха в последние месяцы выше климатической нормы. На такие условия реагирует и природа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, под Смолевичами внезапно распустилась верба. Если говорить народным языком, на ветках появились котики. Дерево проснулось, будто наступила весна. Видео в социальных сетях поделились местные жители. Отметим, что для центрального региона это не первое природное удивление от осени. Например, в сентябре в городах замечали цветущие каштаны. А в Стародорожском районе и вовсе собирали ноябрьский клубничный урожай.