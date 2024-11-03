Взаимодействие членов Совета Республики с местной вертикалью и инициативы населения обсудили в программе «Сенат»

Как члены Совета Республики работают с местной вертикалью власти? Кто решает проблемы на местах и с какими предложениями приходят граждане? Что из инициатив населения успешно реализовано на уровне верхней палаты парламента? И какие шаги нужны стране, чтобы удержать молодежь в регионах? Об этом поговорили в программе «Сенат» на СТВ.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы с вами встречаемся на вашей малой родине. Нотки ностальгии не посещают вас сейчас? Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Всегда. Вы знаете, я с особой ностальгией вспоминаю свою малую родину, хотя я же понимаю, что это совсем рядышком, совсем недалеко от города Минска. Но я безумно люблю свою малую родину, свой город Полоцк, Новополоцк, где прошли мои детство, юность, где я родилась, выросла, ну и, собственно говоря, прошло мое становление. Поэтому ностальгия присутствует всегда. Но самое главное, что меня всегда утешает в этой истории, то, что, конечно, моя жизнь все равно неразрывно связана с малой родиной. Это правда.

Как устроено сотрудничество Совета Республики и местных органов власти? Александр Осенко:

Есть такая хорошая практика в Совете Республики, когда члены Совета Республики присутствуют на заседаниях местных исполнительных комитетов. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эффективность такого сотрудничества?

Наталья Кочанова:

Вы знаете, почувствовать можно сразу все. Как работают председатели исполкома, как работают руководители предприятий, ну и те, кто приглашен на рассмотрение этого вопроса. И, конечно, для меня это очень интересно. Почему? Потому что я в недавнем прошлом тоже была председателем исполкома. И я знаю, как это важно – принятие решений на заседаниях, потому что это же способствует развитию твоего города, твоего района. Ну, а самое главное, чтобы эти решения были эффективными. И потом, возможность реализовать все то, что ты рассмотрел и принял. Вы знаете, это очень хорошая форма, когда руководители республиканских органов власти выезжают и присутствуют на заседаниях исполкома. Я помню по себе, как мне было важно, когда приезжали министры на рассмотрение вопросов, представители или руководители Комитета государственного контроля или других республиканских органов управления. Для них это еще уникальная возможность донести свои вопросы, которые есть к республиканским органам управления. То есть это такая взаимовыгодная, на мой взгляд, работа, когда и мы подпитываемся той информацией и даем оценку происходящим процессам в городе. Но и у местных органов власти есть возможность пообщаться, донести те вопросы и проблемы, которые необходимо решать. А может быть, какие-то предложения и пожелания для нас, для тех, кто работает и занимается в частности законодательной деятельностью. Александр Осенко:

Встречаясь на исполкомах с депутатским корпусом, какие предложения, которые вырабатываются на таких мероприятиях, вы можете привести в пример, как успешно в дальнейшем реализованные? Наталья Кочанова:

Таких вопросов очень много, на самом деле. Вот все, что сегодня мы обсуждаем в плане нормативно-правовых актов, все те вопросы, которые мы обсуждаем на экспертном совете у нас в Совете Республики по поручению Президента нашей страны, те вопросы, которые связаны с разработкой законопроектов, они практически наши вообще. И мое мнение во многом основывается на тех вопросах и предложениях, которые мы видим и слышим с мест. А если говорить уже про то, что реализовано было, наиболее актуальное такое – это внесение дополнений и изменений и такая масштабная работа в Основной закон нашей страны, Конституцию. Ведь тогда поступало очень много предложений с мест, разных предложений, но из них многие сегодня нашли свое воплощение в Основном законе нашей страны. Даже вот наиболее актуальный, который мы совсем недавно рассматривали, но о котором мы говорили на Евразийском женском форуме, – это брак между женщиной и мужчиной. Дальнейшее его продолжение в Концепции национальной безопасности – по рождению. И таких предложений достаточно много. Это касается и вопросов, связанных со строительством жилья, с использованием семейного капитала и тех вопросов, которые задают люди. И дальше, когда мы рассматриваем тот или иной законопроект и над ним работаем. Сегодня, вы знаете, очень многих людей волнует, нам много поступает предложений об использовании вейпов, о вреде курения электронных сигарет. Поэтому мы выступили с законодательной инициативой, у нас есть такое право, у Совета Республики, о разработке такого законопроекта. И вы знаете, к нам поступает очень много предложений, сейчас мы их обобщаем, у нас работает рабочая группа, которая занимается уже разработкой этого законопроекта.

Люди приходят не только с жалобами, но и собственными идеями

Александр Осенко:

Посещая регионы нашей страны, на ваш взгляд, чего не хватает местной вертикали при взаимодействии с населением? Мы же знаем с вами, что иногда жители со своими чаяниями, просьбами сразу обращаются в республиканские органы, минуя местные власти. Как пример, в Совет Республики или лично к вам. Наталья Кочанова:

Вы правы, есть такое, конечно. Но мне кажется, когда руководитель района или города, в частности мы говорим про председателей рай- и горисполкомов, эту категорию должностных лиц, открыт людям, то есть не ограничивает себя временем приема или еще что-то, и он хочет знать истинные процессы, которые происходят у тебя, то, конечно, он постарается сделать все, чтобы люди обращались к нему. Потому как мы всегда понимаем, что большая часть вопросов, я уже много раз про это говорю, лежит в плоскости местных органов власти. Есть, конечно, вопросы, ну, процентов, допустим, 30, которые мы можем решать на республиканском уровне. И когда руководитель отвечает за то, что у тебя происходит в городе, конечно, ты будешь делать все для того, чтобы таких обращений в вышестоящие инстанции, коллективных и повторных, было как можно меньше. Почему? Не потому, что нам не хочется общаться с этими людьми. Я с огромной радостью всегда общаюсь с людьми. Но дело все в том, что все равно они решаются там, на местах. И это все делают там руководители местных органов власти и облисполкомы. Вот вы видите, когда мы проводим вот такой прием по личным вопросам и выезжаем сразу, допустим, в отдельно взятую область (мы сейчас приняли решение – будем ежемесячно выезжать, проводить такие приемы, потому что увидели, что есть потребность в этом), то мы можем дать оценку: в каком районе нет вопросов и практически нет обращений, потому что там люди работают так, что они стараются решить все вопросы у себя, сами, не выходя на республиканские органы управления. И это тоже свидетельствует в какой-то мере об эффективности работы руководителя района или города. И для того, чтобы люди знали и понимали, как будет развиваться их город или район, конечно, надо использовать все возможности, в частности и местные средства массовой информации, газету, телевидение там, где есть, и стараться людям объяснять. Ну, конечно, для меня, я считаю, что это основополагающее, это, конечно, встречи. Встречи в трудовых коллективах, с людьми по месту жительства, потому что это бесценная такая информация, которая поступает каждый раз для руководителя, и ты точно знаешь, в каком направлении тебе надо работать. Александр Осенко:

Как работа с населением участвует в законотворчестве? Мы же знаем, что кто-то приходит с жалобами, кто-то приходит с просьбами, а кто-то приходит с хорошими инициативами. Вот вы вспомнили о том, что была проведена работа с конституционной комиссией, что предложения, которые были в работе конституционной комиссии, были основаны на обращениях граждан. Может быть, сейчас еще есть какие-то примеры? Наталья Кочанова:

Таких примеров достаточно много. Например, мы сейчас активно работаем и рассматриваем вопросы о строительстве жилья. Что сегодня еще нужно сделать для того, чтобы выполнить те поручения, которые были даны Президентом нашей страны, которые определило, на мой взгляд, очень правильно, VI Всебелорусское народное собрание – это сильные регионы, это счастливая семья, это непосредственно направление строительства жилья. Конечно, жилье надо строить в тех регионах, где мы хотим, чтобы оставались и работали наши молодые специалисты, чтобы оставалась работать молодежь. Поэтому вот сейчас мы занимаемся очень плотно этими вопросами. Конечно, нас не могут не волновать вопросы занятости. Мы понимаем, что сегодня вакансий предостаточно. Конечно, мы хотим, чтобы люди подсказали, что нужно, на взгляд народа. Вот что люди говорят о том, что надо сегодня сделать, чтобы каждый понимал, что надо работать для того, чтобы, формируя бюджет, мы могли реализовывать все те задачи, которые сегодня стоят перед государством. Но прежде всего, это поддержка нашего населения. Поэтому вот этот вопрос мы сейчас так широко стараемся обсуждать с людьми и услышать от них, что они скажут, где они подскажут, как правильно поступить сегодня. Не для того, чтобы потом обвиняли власть. Вот власть придумала, а власть не придумывает. Мы точно так стараемся делать все, чтобы это было во благо нашего народа, чтобы это было во благо нашей страны. И как правильно поступить в той или иной ситуации, давайте вместе подумаем, давайте вместе будем принимать эти решения. Вы знаете, многие вопросы сразу, вот те, которые звучат с мест, они точно не проходят через наш экспертный совет, вернее, не проходят фильтр нашего экспертного совета. Александр Осенко:

Кто эксперт? Наталья Кочанова:

Во-первых, у нас есть экспертный совет при Совете Республики, который создан по поручению Президента нашей страны, и мы рассматриваем все нормативно-правовые акты на заседаниях этих экспертных советов. И туда мы приглашаем не только руководителей республиканских органов управления и тех, кто непосредственно работает над этим законом, а туда мы приглашаем тех, кто дальше будет реализовывать этот закон. Александр Осенко:

Но это, конечно, хорошо, когда эксперты от жизни, которые находятся в поле, присутствуют при обсуждении того или иного закона. Наталья Кочанова:

Или, например, о средствах массовой информации, когда мы принимали решение. Мы тоже обсуждали это очень много с руководителями. Александр Осенко:

Да, мои коллеги присутствовали. Наталья Кочанова:

Да, присутствовали. В общем, любое направление – мы приглашаем тех людей, которые занимаются реализацией норм законов, которые мы рассматриваем, или указов.

Готово ли наше общество к интеграции людей с ограниченными возможностями?

Александр Осенко:

В Новополоцке создан и работает Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, который помогает детям с нарушениями, инвалидам. Вы в своей работе очень глубоко в инклюзивной повестке. Скажите, пожалуйста, наше общество готово к интеграции людей с ограниченными возможностями? Наталья Кочанова:

Спасибо вам за этот вопрос. Мы тогда сказали, все сказали: нужна инклюзия. Практически закрылись специальные такие школы, я не имею в виду для слабослышащих, для слабовидящих детей, а где учились дети с особенностями в развитии. И мы их интегрировали в обыкновенные школы, в классы. Это было правильно. Это решение, на мой взгляд, просто уникальное. У нас работает институт по подготовке таких специалистов. У нас работают сегодня в системе образования лица, сопровождающие детей с особенностями психофизического развития, в частности с аутистическим расстройством и синдромом СДВГ. Когда они вместе с детками находятся в школе определенный период времени. Потому что это все ведет к социальной адаптации этого ребенка, а в дальнейшем и возможности его нормальной жизни в обществе. Это великолепные решения, которые были приняты. Но знаете, с чем мы сейчас столкнулись? Мы столкнулись с тем, что не дети в классах говорят о том, что мы не хотим учиться с таким ребенком, а родители к этому не готовы. Вот в чем проблема. И здесь, конечно, мы должны все очень внимательно подходить к этой работе. Все. Я пользуюсь случаем, что сегодня могу это сказать. Вы знаете, в этой жизни никто ни от чего не застрахован. С человеком может произойти завтра – ты даже не предполагаешь что. Но если мы сегодня будем делать все возможное и зависящее от тебя, дабы помочь тем, кто нуждается в этом сегодня, а завтра ты можешь оказаться в такой ситуации, то это будет замечательно. И, конечно, нам надо всем прекрасно понимать, что такие дети есть. Они наши дети, они хорошие, они талантливые. Александр Осенко:

Они очень талантливые. Наталья Кочанова:

Они очень отзывчивые, но этим надо заниматься. И что бы мы сегодня ни делали на государственном уровне – центры коррекционного развития, школы, специальные классы, колледжи, где мы готовим наших ребят для получения профессии, а затем их трудоустройство… Мы видели в последний раз, когда обсуждали эти вопросы, очень активно подключилось предприятие «Интеграл», я им благодарна. Очень активно включился Парк высоких технологий. Вадим Анатольевич Богуш, мы с ним все-таки вынашиваем эту идею создания IT-компании для таких ребят. Мы должны понимать, наше общество, наше гражданское общество, у нас ведь и такие хорошие организации общественные, мы должны понимать, что все это наши люди. Не наших детей нет, и люди все наши.

Как в Беларуси отстаивают национальные ценности?

Александр Осенко:

Наталья Ивановна, вы уже упомянули о четвертом Евразийском женском форуме. Вот у меня вопрос вот такого характера. Выступая на этом форуме, у вас модератор спросил, как защищает Беларусь свою позицию. Я вас процитирую одну минуту. Ваши слова. «Тема защиты традиционных ценностей не может не волновать любого нормального человека в нашей стране, как и в любой другой. Но мы не защищаемся. Почему мы должны защищаться?» Наталья Кочанова:

Я имела в виду, что мы не защищаемся, что нам надо стоять со щитом и не пропускать кого-то. А нам надо жить так, как мы жили всегда. И мы так это делаем. Мы так и живем. По своим традициям. Мы приветствуем брак между мужчиной и женщиной. Мы рады тому, когда создаются молодые семьи, когда рождаются детки. И наша вся политика, социальная политика нашего государства нацелена именно на это. Вот что я имела в виду, когда говорила о том, что мы не защищаемся, а мы так живем. И мы видим, что сегодня много семей приезжают к нам, дабы спасти своих детей от той политики, которая проводится в их странах, где там какой-то средний пол и ребенок должен сам определить: хочу я быть мальчиком или хочу быть девочкой. Но это неправильно. Александр Осенко:

А как относятся к такой повестке, к такой защите своих национальных, традиционных ценностей, как отстаивают в Беларуси и на международной арене представители других стран? Наталья Кочанова:

Вы знаете, там у нас такое единодушие. Там абсолютно все были на одной волне, что называется. Все говорили о том, что нужно сохранять семейные ценности, что нужно поддерживать брак между мужчинами и женщинами. Что это безумие, когда навязывают другую политику, и там других не было мнений. Там никто нам не сказал: нет, остановитесь, у нас другие подходы, вы недемократичны. Нет, там все говорили именно так.

Как удержать молодежь в регионах?